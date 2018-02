Diese Polizisten in Ägypten hatten eigentlich den Auftrag, eine Bank zu bewachen. Doch dann machte eine Passantin sie auf einen kleinen Jungen aufmerksam, der an einem Wohnungsbalkon hing und drohte abzustürzen. Genauso kam es auch. Einer der Polizisten konnte den Jungen auffangen. Nach Angaben des ägyptischen Innenministeriums konnten die Eltern ihr Kind unversehrt in ihre Arme schließen. Die Mutter bedankte sich bei der Polizei für ihren Einsatz. Wie der Junge in die schwierige Lage kommen konnte, war zunächst nicht bekannt. Der Polizist, der ihn aufgefangen hatte, soll bei seiner Rettungstat leicht im Gesicht verletzt worden sein.