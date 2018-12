Weihnachten darf der deutsche Astronaut Alexander Gerst auf der Erde feiern. Gerst übergab das Kommando über die Internationale Raumstation ISS an seinen russischen Kollegen Oleg Kononenko mit den Worten die ISS sei in guten Händen. Danach übergab der den symbolischen Schlüssel für die Raumstation. Laut Angaben der ISS wird sich Alexander Gerst nach rund sechs Monaten im All am Mittwoch auf den Rückweg machen. Seine Landung ist laut ESA am Donnerstag morgen in der kasachischen Steppe geplant. Bereits am Donnerstag Abend wird der deutsche Astronaut dann in Köln erwartet, wo Tests durchgeführt werden sollen, wie Gerst seinen Weltraumaufenthalt verkraftet hat.