Priyanka Chopra Jonas wurde im Jahr 2000 zur "Miss World" gekürt. 2003 feierte sie ihr Bollywood-Debüt im Actionfilm The Hero: Love Story of a Spy.

von Cathrin Wissmann Von Bollywood nach Hollywood: Seit 20 Jahren ist die indische Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas in beiden Welten erfolgreich. Doch für ihre Rolle in "Citadel" bekam sie erstmals genauso viel Geld wie die Männer am Set. Ein Gespräch über Chancengleichheit im Filmgeschäft

Frau Chopra Jonas, in Ihrer neuen Serie geht es um einen Geheimbund, der gegen ein Verbrechersyndikat kämpft. Wie war es, eine Actionheldin zu spielen?

Es ist lustig, neulich schrieb mir ein Fan über Twitter. Ihm war eine Parallele in meiner Karriere aufgefallen. Er erinnerte mich daran, dass genau 20 Jahre zwischen meinem Bollywood-Debütfilm "The Hero – Love Story of a Spy" und meiner neuen Serie "Citadel" liegen. Damals sei ich noch die Frau gewesen, die erst gerettet und dann getötet wurde, heute sei ich die Retterin. Er schrieb, ich hätte nun die Rolle, die ich damals nicht spielen durfte. Mir war diese Parallele nicht bewusst, aber ich habe lange über seinen Kommentar nachgedacht.