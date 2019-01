Ob Paul Mock sich bei dem Anblick wohl erschrocken hat? Als der 45-jährige Australier nach einem Unwetter nachts um 1.30 Uhr nach Sturmschäden an Haus und Grundstück schaut, entdeckt er ein seltenes Naturphänomen. Auf einem Python, den Mock schon kennt und "Monty Python" getauft hat, sitzen mehrere Kröten und lassen sich über den Rasen tragen. Schlange und Kröten waren wohl nach heftigem Regen auf der Flucht vor Überschwemmungen. Dem stern hat Andrew Mock, der Bruder von Paul, gesagt: "Bei uns gibt es zu dieser Jahreszeit immer wieder heftige Stürme. Das war auch in dieser nacht so. Ich bin gegen 1.30 Uhr nach draußen gegangen, um zu sehen, welche Schäden der Sturm angerichtet hat. Der Teich und der Rasen darum waren überflutet, also habe ich begonnen, das Wasser abzulassen. Dabei habe ich dann Monty Python mit den Fröschen gesehen und es war so ungewöhnlich, dass ich es aufzeichnen musste. "Monty Python" ist eine Python, die schon mehrere Jahre auf unserem Gelände lebt. Aber das habe ich vorher noch nicht gesehen. Die Frösche waren wegen des Sturms alle aus dem Teich geflohen. Viele von ihnen vermehren sich gerade. Es könnte vielleicht sein, dass der Geruch der Schlange sie angezogen hat, sie hat einen sehr eigenen Geruch."