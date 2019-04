Für Autotuningfans ist er traditionell der Startschuss in ihre Saison: der Karfreitag. Oder eben der "Car-Friday". Bundesweit haben sich Zehntausende Autotuner und ihre Bewunderer an Tankstellen, auf Parkplätzen oder entlang von Hauptstraßen versammelt – um ihre aufgemotzten Autos zu zeigen oder eben diese Autos anzugucken.

Das größte Treffen dieser Art fand am Nürburgring statt, mit rund 20.000 Autofans. Laut Polizei gab es dabei zehn Unfälle und 225 Geschwindigkeitsverstöße auf den Zufahrtstraßen.

Deutschlandweit Polizeikontrollen am "Car-Friday"

Bundesweit waren die Beamten am "Car-Friday" im Einsatz – in den Metropolen und auf dem platten Land. Und einmal mehr zeigte sich: Der Auftakt in die Autosaison zieht nicht nur harmlose Autotuner an, sondern auch Raser und andere PS-Fans, die es mit den Regeln nicht ganz so genau nehmen. Eine Auswahl aus den Polizeiberichten:

In Hamburg setzt die Polizei seit 2017 auf die Arbeit der Soko "Autoposer". Sie hat – auch außerhalb des Karfreitags – die Tuningszene an Alster und Elbe im Blick und sorgt immer wieder mit Stilllegungen spektakulär (und illegal) getunter Fahrzeuge für Aufsehen. Im Stadtteil Allermöhe kamen über 3000 Menschen mit mehr als 2000 Autos an einer Tankestelle zusammen. Größere Zwischenfälle wurden zunächst nicht gemeldet.

Dabei sorgte die Hamburger Polizei selbst für einen Hingucker unter den Autofans. Sie fuhr mit einem historischen grün-weißen Streifenwagen vom Typ "Ford Granada" aus den 1980er Jahren.

#CarFriday: Saisonauftakt der Tuning-Szene in #Allermöhe! Mit diesem Schmuckstück sind der Leiter der Kontrollgruppe #Autoposer und 2 Mitglieder des Social Media Teams noch bis 21 Uhr vor Ort und beantworten die Fragen interessierter Tuning-Fans. pic.twitter.com/QsGjJ8O7hY — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 19. April 2019

Auch in Frankfurt am Main war am "Car-Friday" eine spezielle Truppe der Polizei im Einsatz. Zusammen mit weiteren Beamten hat die Kontrolleinheit "Kart" (Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner) eigenen Angaben zufolge insgesamt 295 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Ein BMW X5 war demnach innerstädtisch mit 110 Stundenkilometern unterwegs. Neben den Gefahren der Raserei ist der Lärm, den die getunten Fahrzeuge verursachen, der Polizei ein Dorn im Auge. Bei Kontrollen stellten die Beamten an insgesamt sechs Autos und Motorrädern Manipulationen an der Abgasanlage fest – sie wurden stillgelegt. 18 weitere Fahrzeuge wurden von ihren Besitzern so umgebaut, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist.

In Dortmund legte die Polizei drei Fahrzeuge still, bei weiteren Autos stellten die Beamten erhebliche Verstöße fest: "In sieben Fällen die Überschreitung der Betriebslautstärke. Hinzu kamen unter anderem ein ausgebauter Katalysator, mehrere Unterschreitungen der Bodenfreiheit oder auch deutliche Schleifspuren in den Radkästen", so eine Sprecherin der Polizei. Ein 29-jähriger Autotuner soll darüber hinaus unter Drogeneinfluss gefahren sein.

Motorradfahrer lieferte sich beim Treffen der Tuning-Szene in Osnabrück eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und entkam. Ansonsten stellten die Beamten hauptsächlich weniger schwere Vergehen fest, etwa technische Mängel an Fahrzeugen, Geschwindigkeitsübertretungen oder Fahren ohne Führerschein.

Die Polizei in Kaiserslautern meldete insgesamt 40 Anzeigen, weil die Betriebserlaubnis von Fahrzeugen wegen illegaler Umbauten erloschen war. "Ein Tuner, der einem japanischen Tuningstil folgte, übertrieb es mit der Tiefe seines Fahrzeuges etwas, sodass viel Gummi der Reifen im Radkasten zu finden war", teilten die Beamen mit.

In Meppen im Emsland sprach die Polizei bei einem Treffen mit etwa 200 Fahrzeugen am Nachmittag von einem "äußerst ruhigen und friedlichen" Verlauf. Erst in der Nacht musste die Polizei im nahen Papenburg aktiv werden. "Insbesondere wegen des extremen Lärmes aufgrund aufheulender Motoren sprachen die Beamten für diesen Bereich Platzverweise aus und sperrten den Bereich ab", hieß es. Drei Autofahrer sollen im Emsland unter Drogen- oder Alkoholeinfluss am Steuer gesessen haben.

Von einem "Bad-Friday" für viele Tuner und Raser sprach die Polizei in Bochum. Bei einem Treffen der Szene mit rund 2500 Autos seien ingesamt 222 Fahrzeuge von den Beamten und Sachverständigen überprüft worden, 52 davon wurden beanstandet. Ein Golf GTI fiel dabei wegen seines ungewöhnlichen Geräusches besonders auf. Der Besitzer hatte das Auspuffrohr des Autos getrennt. "Mit den herunterhängenden Rohrteilen ist der Mann so über die Autobahn in Richtung Bochum gefahren – fast unglaublich und lebensgefährlich!", so ein Sprecher der Polizei. Ein Motorradfahrer ging den Beamten mit 180 Stundenkilometer bei erlaubten 60 ins Netz. Die Polizei ermittelt nun gegen den 21-Jährigen

In Recklinghausen und Umgebung verzeichnete die Polizei insgesamt 157 Geschwindigkeitsverstöße und 29 illegale Autoumbauten. Gegen 20 Uhr lieferten sich zwei Autofahrer ein Autorennen. Bei erlaubten 30 Stundenkilometern sollen beide Fahrzeuge rund 120 Stundenkilometer schnell gewesen sein. "Der größte Teil der Tunerszene betreibt legales Tuning. Wir wollen die erwischen, die aufgrund illegalen Tunings oder Raserei die Sicherheit auf unseren Straßen gefährden. Wir werden auch in Zukunft weiter konsequent gegen illegales Tuning und Raserei vorgehen", sagte der Einsatzleiter.

Quellen: Polizei Hamburg, Polizeipräsidium Frankfurt am Main, Polizei Dortmund, Polizeidirektion Kaiserslautern, Polizeiinpektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Polizeipräsidium Recklinghausen, Polizei Bochum, Nachrichtenagentur DPA