Der Ferrari 500 Mondial Spider Series I wurde in den 60er-Jahren schwer beschädigt und brannte in Folge eines Unfalls vollständig aus. Trotzdem wurden die Überreste nicht verschrottet. Seit 1978 lagerte das Wrack in der Sammlung von Walter Medlin. Insgesamt gab es mal 13 Exemplare – es könnte sich also lohnen, das Auto zu restaurieren. Der Preis für ein fahrbares Modell lag 2013 bereits bei 3,5 Millionen US-Dollar – das Wrack dürfte deutlich darunter liegen. Aber da es keinen Motor mehr gibt, wird sich die Ersatzteilbeschaffung voraussichtlich kompliziert gestalten. Sotheby's schätzt den Erlös auf bis zu 1,6 Millionen US-Dollar.