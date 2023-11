"The One" sollte der teuerste Ferrari der Welt werden – und wurde zur 51,7 Millionen-Auktionspleite

von Christian Hensen Das Auktionshaus RM Sotheby's feiert den "teuersten Ferrari, der je bei einer Auktion verkauft wurde". Dennoch blieb der Ferrari 330 LM/250 GTO by Scaglietti von 1962 deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Exklusiver geht es fast nicht – nicht umsonst hatte das Auktionshaus RM Sotheby's den Ferrari 330 LM/250 GTO by Scaglietti von 1962 monatelang als "The One" angepriesen und potentielle Käufer für das seltene Fahrzeug umworben. Durchaus zurecht: Von diesem Modell gibt es je nach Sichtweise nur zwei oder drei Modelle. Und ein 250 GTO war bei zurückliegenden Auktionen Käufern auch ohne die besondere Geschichte von "The One" Rekordpreise wert. Nun kam der Wagen für 51,7 Millionen US-Dollar unter den Hammer – und RM Sotheby's meldet den "teuersten Ferrari, der je bei einer Auktion verkauft wurde". In dieser Meldung stecken allerdings zwei Eingeständnisse, die man so wohl nicht erwartet hätte.

Nicht der teuerste Ferrari der Welt

"The One" hatte durchaus das Potenzial, der teuerste Ferrari der Welt zu werden. Wurde er aber nicht. 2018 wurde ein 1963er GTO privat für 70 Millionen US-Dollar verkauft. 2013 wechselte ein Fahrzeug für 52 Millionen US-Dollar den Besitzer. Beide Autos liegen damit über dem nun verkauften Sondermodell. Das dürfte selbst RM Sotheby's überrascht haben, denn zum Zeitpunkt der Ankündigung rechnete man dort mit "mindestens 60 Millionen US-Dollar".

Die Schätzung war aufgrund seiner Geschichte nicht unrealistisch. Bei "The One" handelt es sich um den einzigen werkseigenen GTO der Serie I, der von der Scuderia Ferrari gefahren wurde. Er fuhr bei Le Mans und auf dem Nürburgring, später wurde er noch bei Bergrennen eingesetzt.

1985, nachdem das Auto fast 20 Jahre in den USA verweilte, wurde es penibel restauriert. Bis heute sind sämtliche Unterlagen, Korrespondenzen, Rennberichte aus der Zeit und Zeitschriftenartikel, in denen von dem Ferrari mit der Chassis-Nummer 3765 die Rede ist, erhalten.

Auch Marcel Massini, der weltweit führende Experte für Ferrari-Sammlerstücke, sagte schon 2018 voraus, dass man "in den nächsten Jahren einen GTO-Verkauf in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar sehen werde". Der Ferrari 330 LM/250 GTO by Scaglietti von 1962 hatte dazu die wohl besten Chancen.

Schon gar nicht das teuerste Auto der Welt

Da das Auto aber nicht nur hinter den Minimalerwartungen zurückblieb, sondern auch die 100-Millionen-Marke weit verfehlte, kann es sich keinesfalls als teuerstes Auto der Welt betiteln. Denn um das 2022 verkaufte Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé zu schlagen, müssen mehr als 135 Millionen Euro auf den Tisch – Ziel verfehlt.

Damit bleibt dem Wagen lediglich der Titel "teuerster Ferrari, der je bei einer Auktion verkauft wurde" – und dem Käufer ein sehr seltenes Stück Automobilgeschichte, welches abseits des verfehlten Rekords dennoch ein ganz besonderes Fahrzeug ist.

