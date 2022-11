1063 PS verhalfen dem Mercedes-Benz AMG One zum Streckenrekord.

Trotz feuchter Strecke – Hypercar AMG One holt Rekord auf der Nordschleife

Mercedes-AMG Trotz feuchter Strecke – Hypercar AMG One holt Rekord auf der Nordschleife

von Christian Hensen Der Mercedes-AMG One ist ab sofort das schnellste Serienfahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife. Trotz schwieriger Bedingungen stellt das Hypercar damit Porsche in den Schatten.

Bislang galt Porsche als ungeschlagener Rekordjäger auf der Nürburgring-Nordschleife. Zuletzt holte das Unternehmen zusammen mit Manthey-Racing und einem 911 GT2 RS den Rekord für den schnellsten straßenzugelassenen Sportwagen auf der 20,832 Kilometer langen Nürburgring-Nordschleife. Die Zeit: 6 Minuten und 43,3 Sekunden. Gut ein Jahr später heißt es nun Abschied nehmen von diesem Titel, denn den holte sich jetzt Mercedes-AMG.

Könnte vielleicht sogar noch schneller sein

Satte 8 Sekunden fuhr der AMG One die Strecke schneller ab, holte damit eine Zeit von 6 Minuten und 35,183 Sekunden. Damit ist das Fahrzeug zwar nicht der schnellste Bolide, der bislang auf der Nordschleife unterwegs war, aber das schnellste Auto, dass man (theoretisch) in diesem Zustand kaufen und auf der Straße fahren kann. Insgesamt liegt der AMG One auf Platz 5, die ersten vier Plätze gehören Rennwagen ohne Straßenzulassung, auf Platz Eins steht derzeit der Porsche 919 Hybrid Evo mit einer Zeit von 5 Minuten und 19,55 Sekunden.

In einem Video auf Youtube zeigt Mercedes-AMG, wie die Runde lief. Es bleibt abzuwarten, wann es für den AMG One erneut auf die Strecke geht, denn die widrigen Umstände bedeuten, dass es unter optimalen Bedingungen vermutlich noch schneller gegangen wäre.

Die Geschwindigkeit bringt der AMG One mithilfe von einem Verbrennungs- und vier Elektromotoren auf die Straße, die zusammen 1063 PS leisten. Von 0 auf 100 schafft es das Auto in 2,9 Sekunden. Zahlreiche Bauteile stammen aus der Formel 1, was auch den Preis für das Fahrzeug erklärt.

Kein günstiges Auto

Der Mercedes-AMG One kostet vor Steuern 2,75 Millionen Euro, in Deutschland wären das also rund 3,3 Millionen. Aber: Die Stückzahl ist auf 275 Exemplare begrenzt, die "Auto Bild" berichtet, dass diese bereits restlos vergriffen sind.

Luxus auf vier Rädern Bis zu 26 Millionen Euro für ein Fahrzeug: Das sind die teuersten Neuwagen der Welt 1 von 20 Zurück Weiter 1 von 20 Zurück Weiter Aston Martin Victor Neupreis: circa 5 Millionen Euro

Leistung: 847 PS

In Produktion seit / Baujahr: 2020

Besonderheiten: Leider handelt es sich bei dem Fahrzeug um ein Einzelstück, benannt nach Victor Gauntlett, einem ehemaligen Gesellschafter des Unternehmens. Mehr

Allerdings eignet sich der AMG One ohnehin nicht für Alltagsfahrten, denn alle 50.000 Kilometer wird es richtig teuer, schreibt "Mercedes Blog". In diesem Intervall stehe eine vollständige Überarbeitung des Motors an, die im schlimmsten Fall und abhängig von nötigen Ersatzteilen, bis zu 850.000 Euro kosten könne.