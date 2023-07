An den Rand gedrückt

Früher war der Neustart einer Mercedes E-Klasse in der Automobilwelt eine große Sache – und was für eine. Doch die Zeiten haben sich geändert und auch bei den Schwaben geben längst die Elektromodelle mit dem EQ-Label den Ton an. Zwar ist die E-Klasse nicht rein elektrisch zu bekommen, aber ansonsten ein ganz großer Wurf.