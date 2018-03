Runde zwei im Streit zwischen Attila Hildmann und der Berliner Polizei: Nachdem der 36-Jährige am vergangenen Donnerstag wegen Falschparkens, Beleidigung und Fluchtabsicht - das sagen zumindest die Beamten, Hildmann sieht das anders - kurzzeitig festgenommen worden war und er das Vorgehen der Polizisten später auf diversen sozialen Kanälen deutlich kritisiert hatte, legte der Vegankoch nun nochmals nach.

Unter anderem auf Facebook postete Hildmann am Freitag ein Bild, das ihn in seinem Porsche, ein mit dem Rücken zur Kamera stehendes Kind sowie ein rotes Bobbycar (ebenfalls in Porsche-Optik) zeigt. Dazu schrieb der Starkoch der Veganszene im Stil eines Polizeiberichts: "Erneuter Großeinsatz in Entenhausen: 2 unbewaffnete Porschefahrer (einer klein und mit bedrohlicher Kapuze, der andere mit Migrationshintergrund und Knobifahne) parkten ihre Porsches falsch, als sie umparken sollten kam es zu einer dramatischen Verfolgungsjagd von 4 Metern! Die Mannschaftswagen schafften es dennoch sie zu stoppen! Ein ganzer Bezirk wurde gesperrt, die mutmaßlichen Täter dingfest gemacht!" (sic!)

Erneuter Großeinsatz der Polizei Entenhausen: 2 unbewaffnete Porschefahrer (einer klein und mit bedrohlicher Kapuze, der... Posted by Attila Hildmann on Freitag, 9. März 2018

Posting wird auf Facebook heiß diskutiert

Ob Hildmann seinen Post als Witz verstanden haben will oder ob er die Geschehnisse von Donnerstag nur ins Lächerliche ziehen möchte, wird nicht ersichtlich. Bei seinen Followern kommt die Aktion zumindest nicht so gut an. "Was für ein peinliches unreifes Verhalten von Ihnen", schreibt eine Nutzerin. Ein anderer befindet: "Einfach nur lächerlich." Einige Fans springen Hildmann allerdings auch bei. "Leute, was ist bei euch kaputt? Ich finde die Reaktion (Entenhausen) wiedermal klasse und vor allem witzig!", heißt es in einer Reaktion. Hildmann selbst ließ sein Posting unkommentiert.

Hildmann und Polizei Berlin widersprechen sich

Im Streit zwischen dem Promi und der Berliner Polizei steht hingegen weiter Aussage gegen Aussage. Während die Beamten ohne namentliche Nennung Hildmanns auf Facebook schrieben, der Fahrer eines Porsches habe die Beamten unter anderem beschimpft, diese zur Seite gestoßen und sei dann mit seinem Auto davongebraust, ehe man ihn festnahm, schilderte der Koch die Situation deutlich anders.

Demnach habe er gar nicht im Halteverbot gestanden, seinen Wagen aber dennoch umgeparkt, als ihm die Polizisten ein Knöllchen geben wollten. Wenig später hätten ihn die Beamten erneut darauf angesprochen, dass das Auto noch immer nicht korrekt stehe. Er habe daraufhin gefragt, ob die Polizei nichts Besseres zu tun habe, berichtete der Koch. Als er umparken wollte, sei er von fünf Streifenwagen gestoppt worden. Die Beamten hätten ihn aus dem Wagen gezerrt.

Einig sind sich der Koch und die Ordnungshüter hingegen darin, dass das Geschehen von mehreren Passanten gefilmt wurde. Es könnte also gut sein, dass der Ablauf des Vorfalls in Berlin-Charlottenburg aufgeklärt wird. Zur Deeskalation des Streits dürfte das jüngste Posting aber nicht unbedingt beigetragen haben.