Auf, auf und davon

Er ist heiß, wirklich heiß und dass nicht nur, weil er bereits im Stand seine Backen nach historischem Vorbild mächtig aufbläht. Wer ein letztes Mal noch eine scharfe, knackige Sportlimousine genießen will, die ihre Insassen nicht per Elektroboost in die Sportsitze presst, dem sei der BMW M2 empfohlen – dringendst.