Auf den Spuren von Porsche

Lamborghini hat 2022 ein Rekordjahr hinter sich. Obwohl der Huracan so langsam in die Jahre kommt und das Aushängeschild Aventador ausläuft, kann der Sportwagenbauer aus Santa Agata Rekordverkäufe vermelden – Dank seines Luxus-Crossovers Urus. Dabei geht es mehr denn je in Richtung Elektroantrieb und Nachhaltigkeit.