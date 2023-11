Aufsteiger

Mazda will auf dem Weg zu höheren Erträgen in die Premiumliga aufsteigen. Kein Fahrzeug bekundet das besser als der CX-90, der seit kurzem in den USA verfügbar ist. Der Oberklasse-Crossover tritt gegen so imageträchtige Modelle wie Audi Q7, Cadillac Escalade oder BMW X7 an.