Auto des Jahres: Hyundai Ioniq 6

Ganz überraschend kam der Sieg des Hyundai Ioniq 6 bei der Auszeichnung World Car of the Year des Jahres 2023 nicht. Dass der koreanische Autobauer jedoch derart imposant in den einzelnen Kategorien abräumte, ließ manchen Wettbewerber bei der Verleihung auf der New York Autoshow nachdenklich zurück.