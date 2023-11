Im nächsten Jahr kommt mit Chery der nächste chinesische Autohersteller auf den europäischen Markt und gerade in Deutschland hat der Exportprimus bis zum Jahre 2030 große Pläne.

Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren in der Chery Firmenzentrale in Wuhu um den Marktstart in Europa gegangen. 2024 soll es nunmehr soweit sein, nachdem erste Modelle bereits seit 2021 in Italien angeboten werden und die Europazentrale nahe Frankfurt 2018 eingeweiht wurde. Der chinesische Autokonzern ist seit 20 Jahren der erfolgreichste Pkw-Exporteur China. Allein im vergangenen Jahr 2022 wurden von den mehr als 1,2 Millionen produzierten Fahrzeugen mehr als ein Drittel in alle Welt verschifft. Die Zahl der 450.000 Exportfahrzeuge soll sich nach den eigenen Vorgaben in diesem Jahr verdoppeln, indem das eigene Angebot in neue Regionen ausgeweitet wurde. Nachdem sich Chery zunächst auf die weniger große Einzelmärkte wie Australien, Neuseeland, Südamerika oder Afrika konzentriert hatte, soll nach der Türkei oder Israel in 2024 nun der Generalangriff auf Europa erfolgen. Dabei ist Chery Automobile der umsatzstärkste Geschäftsbereich der Chery Holding aus der Provinz Anhui. Chery gilt im chinesischen Wettbewerb als besonders effektiv, denn bei dem Autobauer arbeiten allein in Entwicklung über 5.500 Personen, die stolz auf mehr als 20.000 Patente sind.

Große Pläne 1 von 19 Zurück Weiter 1 von 19 Zurück Weiter Chery auf der Auto China 2023 Chery auf der Auto China 2023 Mehr

Das aktuell bestehende globale Produktionsnetzwerk aus 14 Standorten soll in den kommenden Jahren um neue Fertigungsstätten in aller Welt erweitert werden. Dabei betreibt Chery an seinem Stammsitz das größte Sicherheits- und Crashtest-Zentrum in Asien. Gerade erst wurde der Chery Omoda SUV mit einer Fünf-Sterne-Bewertung im Euro-NCAP-Test ausgezeichnet. „Wir können Sicherheit", erläutert Jochen Tüting, Leiter Entwicklung und Geschäftsführer der Chery Europe GmbH, „die Zeiten, in denen in China gefertigte Fahrzeuge mit europäischen Wettbewerbern nicht mithalten konnten, sind längst passé.“ Die Europazentrale der Chinesen mit entsprechendem Design- und Entwicklungszentrum befindet sich im hessischen Raunheim.

Im kommenden Jahr will Chery nun auch offiziell in Europa starten. Anders als andere Hersteller setzt Chery mit Marken wie Omoda oder Jaecoo nicht ausschließlich auf Elektroautos, sondern will auch Verbrenner und Hybridmodelle anbieten, wobei der Vertrieb über ein klassisches Händlernetz erfolgt. In Deutschland steht dabei insbesondere der Omoda 5 im Vordergrund, der in Regionen wie Süd- und Mittelamerika oder Russland bereits als 4,64 Meter lange Kompaktklasselimousine angeboten. Der Omoda C5 SUV / O5 ist ein Kompaktklasse-Crossover auf gleicher Basis, der als reines Elektromodell mit 150 kW / 204 PS sowie mit einem 1,5 / 1,6 Liter großen Turbobenziner angeboten wird. Hier leistet er 108 kW / 147 PS oder 145 kW / 197 PS. Der 4,40 Meter lange Omoda 5 soll insbesondere gegen die chinesische Importkonkurrenz sowie gegen europäische Modelle von Peugeot, Renault oder Cupra antreten, wobei er nur auf aufgewählten Märkten als Benzinallradler angeboten wird; alle anderen Varianten sind Fronttriebler mit E-Motor, CVT- Automatik oder siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe. Der Basispreis soll ab dem zweiten Quartal 2024 bei knapp unter 30.000 Euro liegen. Im Sommer soll mit dem Jaecoo 7 ein SUV im kantigen Offroad-Design folgen, der auf gleicher Plattform unterwegs ebenfalls mit dem 1,6-Liter-Benziner und einer Plug-in- Hybridvariante verfügbar sein wird. Charlie Zhang: „Wir wollen mit Emotionen und einem fairen Preis überzeugen.“

Beide Modelle feierten ihre Weltpremieren auf der Auto China im vergangenen April in Shanghai. Der Omoda 5 soll als Elektroversion mit einer Batterieladung bis zu 450 Kilometer weit kommen. Auch ein Plug- in-Hybride ist im Gespräch, der mittelfristig bis zu 200 Kilometer fahren ohne, ohne an die Ladesäule zu müssen. Die eigenen Ziele sind ambitioniert: Bis 2030 will Chery jährlich weltweit 1,4 Millionen Fahrzeuge von Omoda und Jaecoo verkaufen. „Wir wachsen wie ein Helikopter“, strahlt Charlie Zhang, Chery Automobile International Executive Vice President.