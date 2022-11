Edel und stark

Kaum eine Branche befindet sich derzeit so stark im Umbruch wie die Automobilhersteller. Es geht um digitale Welten, zukünftige Kunden und den schnellen Umstieg ins Elektrozeitalter – was Milliarden kostet. Toyota bleibt nach dem renommierten Interbrands-Ranking die wertvollste Automarke der Welt – knapp vor Mercedes.

Die internationalen Autohersteller investieren seit Jahren Milliarden von Euro und US-Dollar, um sich fit für die kommenden Jahre und Jahrzehnte zu machen. Verbrennermotoren werden auf den meisten internationalen Märkten zukünftig nur noch eine Nebenrolle spielen und mittelfristig dürfte sich oftmals selbst das Thema Autokauf erledigt haben. An seine Stelle werden auf den vielen Märkten nicht nur Leasing und Finanzierung, sondern bei jüngeren Kunden in Großstädten insbesondere Auto-Abo-Modelle und Dauervermietungen treten. Gleichzeitig arbeiten die großen Autohersteller mit Nachdruck daran, zu wahren Hightech- Konzernen zu werden, um nach Google-Vorbild neue Geschäftsmodelle zu erschließen.

Trotz dieser Zeit des Umbruchs und gerade deswegen bleiben die Autohersteller begehrter denn je. Unter den drei wertvollsten Marken der Welt befindet sich unverändert keine der Automarken. Nach wie vor ist Apple im 2022er Best Global Brands Report von Interbrand die teuerste Marke weltweit, gefolgt von Microsoft, Amazon und Google. Immerhin ist Tesla auf Platz zwölf mit einem Plus von 32 Prozent eine der drei internationalen Marken mit den größten Zuwächsen. Mercedes ist auf Platz acht zwar nicht wertvollste Automarke, aber immerhin der einzige Konzern aus Europa unter den Top Ten. „Mercedes Benz erneute Platzierung auf Rang acht und der zweistellig gestiegene Markenwert auf mehr als 56 Milliarden US Dollar bestätigen unseren strategischen Kurs, den nachhaltigen Luxus der Zukunft zu definieren, unsere Kunden noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen und jeden Kontaktpunkt mit unserer Marke als einzigartiges Erlebnis zu gestalten“, so Mercedes-Marketing-Leiterin Bettina Fetzer.

Knapp vor Mercedes konnte sich auf Platz sechs der Toyota Konzern platzieren. Insgesamt entsprechen die hundert wertvollsten Marken nach dem Interbrands-Ranking im Jahre 2022 einem Gesamtwert von 3.088.930 Milliarden US-Dollar, was nicht nur einer Steigerungsrate von 16 Prozent entspricht, sondern auch erstmals den Sprung über die Drei-Billionen-Dollar-Marke bedeutet. Überraschend: die ersten zehn Marken im Interbrands-Ranking sind mit einem Markenwert von 1.648.770 Milliarden US-Dollar mehr wert als die restlichen 90 Marken zusammen, die immerhin für 1.440.160 Milliarden US-Dollar stehen. Unvorstellbar: die drei Topmarken stehen für 53 Prozent dieses Gesamtwerts.

Auf Platz 13 und damit einen Platz hinter Tesla liegt mit BMW der zweite deutsche Autohersteller. Auf Platz 26 befindet sich der japanische Autobauer Honda, auf Platz 35 Hyundai und auf Platz 46 Audi, die damit sogar die Konzernmutter Volkswagen auf Platz 48 distanzieren konnten. Trotz gewaltiger Elektrotendenzen und eines breit gefächerten Modellportfolios liegt Ford nur auf Platz 50 und Porsche trotz des jüngsten Börsengangs sogar nur auf Platz 53. Auf den weiteren Plätzen folgen Nissan (Platz 61), Ferrari (Platz 75), Kia (Platz 87) sowie Land Rover auf Platz 98 und die BMW-Tochter Mini auf Platz 99.