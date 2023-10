Autofreie Stadt - in Singapur kostet es 100.000 Euro, ein Kfz anzumelden

Die Zahl der Kfz wird allamählich reduziert. Heute fahren in Singapur in etwa genauso viele Autos wie in Hamburg, bei mehr als dreimal größerer Bevölkerung.

von Gernot Kramper Der Stadtstaat Singapur begrenzt die Zahl der Kraftfahrzeuge drakonisch. Wer eines zulassen will, muss ein Zertifikat ersteigern. Für einen Mittelklasse-Pkw kostet das 100.000 Euro. Dafür werden Wohnungen und öffentlicher Nahverkehr subventioniert.

Wer in Singapur ein Auto anmelden will, muss eine Genehmigung kaufen, die schon bei einem einfachen Pkw wie dem Toyota Camry umgerechnet 100.000 Euro kostet. Seit 1990 arbeitet der Stadtstaat daran, die Zahl der Fahrzeuge zu verringern. Eine immer kleinere Quote treibt die Preise nach oben, denn die Zertifikate (Certificate of Entitlement – COE) werden ausgeschrieben und nach Gebot erhöht. Sie werden alle zwei Wochen in Auktionen verkauft, wobei die Regierung die Anzahl der zum Verkauf stehenden Zertifikate kontrolliert. Es gibt verschiedene Arten von COE für kleinere Autos, Motorräder und Nutzfahrzeuge.

Für einen Pkw wie den Camry werden etwa 100.000 Euro verlangt, das ist das Vierfache des Preises von 2020. Ein Kleinwagen kostet etwa 70.000 Euro COE. Das sind aber nicht die einzigen Abgaben. Ein Camry Hybrid kostet mit dem Zertifikat, Zulassungsgebühren und Steuern 180.000 Euro, ein entsprechender Wagen kostet in der EU etwa 35.000 Euro. Das COE gilt nicht ewig. Nach zehn Jahren erlischt es, so sichert sich die Stadt eine kontinuierliche Einnahmequelle. Für ein ganzes Autoleben werden also zwei COE benötigt.

Sprudelnde Einnahmen

In dem Stadtstaat ist die Zahl der Fahrzeuge begrenzt, es werden nur weniger als eine Million zugelassen, bei 5,9 Millionen Einwohnern. Der öffentliche Nahverkehr ist sehr gut ausgebaut und wegen der Situation eines echten Stadtstaates gibt es kein ausuferndes Umland. Die Regierung priorisiert den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Für normale Einkommen ist ein Pkw unerreichbar. Wegen der steigenden Preise des Zulassungszertifikates ist es für viele interessanter, ihren Pkw zu verkaufen und so einen Gewinn zu machen. Infolge der Covid-Pandemie sanken die Preise für COE stark, inzwischen ziehen sie wieder an.

Singapur setzt andere Prioritäten als etwa deutsche Städte. Der Besitz eines Privatwagens wird stark besteuert, dafür wird der Bau von Wohnungen unterstützt. Eine kleine, staatlich subventionierte Wohnung kostet nur etwa 90.000 Euro.