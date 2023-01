Deutschland ist Weltmeister. Nein, nicht beim Fußball, sondern in puncto teure Autos. Denn tatsächlich stammt das teuerste Auto der Welt von Mercedes-Benz. Bei einer Auktion verkaufte der Konzern ein Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé für sagenhafte 135 Millionen Euro an einen privaten Sammler.

Willst du gelten, mach dich selten

Die Tatsache, dass der Käufer (womöglich ein Brite) so viel Geld für das Auto bezahlt hat, liegt auch in dessen Seltenheit begründet. Denn das 300 SLR Coupé gibt es nur zwei Mal auf der Welt. In seiner Garage und im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart.

Nicht bei jedem Auto in dieser Fotostrecke sind die Stückzahlen einstellig, aber auch Fahrzeuge mit ursprünglich über 900 Exemplaren gehören – verglichen mit Serienmodellen – zu den Raritäten der Automobilgeschichte.

Das betrifft tatsächlich nicht nur Oldtimer wie den Ford GT40, den Ferrari 250 GTO oder den Mercedes-Benz, sondern auch Fahrzeuge neueren Baujahrs. Der Porsche 918 Spyder wurde bis 2015 gebaut und ist auf 918 Exemplare limitiert. Recht knapp wird's auch, wenn man einen LaFerrari sein Eigen nennen möchte – denn nur 500 Stück verließen das Werk.

Rar bedeutet nicht immer gleich alt

Das wohl neuste Fahrzeug in dieser Galerie ist gleichzeitig auch das seltenste Fahrzeug: Der Bugatti La Voiture Noire (deutsch "Das schwarze Auto") wurde nur ein einziges Mal gebaut – und nur wenige Menschen hatten jemals das Vergnügen, das Fahrzeug mit den sechs Auspuffrohren live zu sehen.

In die Kategorie "super selten" passt auch der McLaren F1 LM mit nur sechs Fahrzeugen, der Lamborghini Veneno Roadster mit neun Exemplaren, der Koenigsegg CCXR Trevita mit zwei Autos und der W Motors Lykan Hypersport, der es auf sieben Supersportler bringt.

