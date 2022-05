Was passiert, wenn sich eine der weltweit renommiertesten Luxusmarken und einer der bekanntesten Stardesigner der Welt zusammenschließen? Im Fall von Maybach und Virgil Abloh ein Auto, wie es der luxuriöse Mercedes-Ableger bislang noch nicht im Angebot hatte: Eine Mischung aus Geländewagen und Coupé – ein klassischer SUV soll es nicht sein – und das ganze in stattlicher Länge.

Fahren wird das "Project Maybach" zwar nie, es ist allerdings Vorbild für eine Sonderkollektion von Maybach, die in streng limitierter Zahl tatsächlich auf die Straßen kommen wird. Das gemeinsam mit Mercedes Chief Design Officer Gorden Wagener im Jahr 2021 entworfene Fahrzeug ist in einer streng limitierten Auflage von 150 Einheiten erhältlich.

"Project Maybach": Wilder Luxus-Offroader

Von außen sind sowohl das "Project Maybach" als auch die limitierte Mercedes-Maybach S-Klasse an der zweifarbige Sonderlackierung leicht erkennbar. Während der obere Teil des Fahrzeugs in glänzendem Schwarz gehalten ist, sind der untere Teil sowie Seitenflanken und Felgen in einem Sandton lackiert.

Gorden Wagener, Chief Design Officer der Mercedes-Benz Group AG, sagt: "Ich bin unglaublich stolz auf das Werk, das wir in Zusammenarbeit mit Virgil geschaffen haben. Vom Project Geländewagen, das mit unserer ikonischen G‑Klasse den Maßstab für Mode- und Automobilkooperationen setzte, bis hin zum Project MAYBACH, mit dem das bedeutende Erbe von Mercedes‑Maybach in die Zukunft getragen wurde, haben wir gemeinsam mit Virgil wirklich neue Wege beschritten. Die limitierte Edition Maybach by Virgil Abloh ist ein Beispiel für die Symbiose aus innovativem Design und höchster Handwerkskunst, die jetzt auf die Straße kommt."

Über Virgil Abloh (1980-2021)

Virgil Abloh, geboren in Rockford, Illinois, war Künstler, Architekt, Ingenieur, Creative Director, künstlerischer Leiter, Industriedesigner, Modedesigner, Musiker, DJ und Philanthrop. Nach einem Diplom als Bauingenieur an der University of Wisconsin-Madison erwarb er einen Masterabschluss in Architektur am Illinois Institute of Technology (IIT), Chicago.

Am IIT, wo er einem ursprünglich von Ludwig Mies van der Rohe entwickelten Lehrplan folgte, entwickelte Abloh die Grundlage seiner künstlerischen Praxis. Das Museum of Contemporary Art Chicago zeigte im Sommer 2019 eine als Wanderausstellung ausgelegte Retrospektive seiner Arbeiten – eine der meistbesuchten Ausstellungen in der Geschichte des Museums. Abloh war Chief Creative Director und Gründer des Labels Off‑White sowie künstlerischer Leiter der Herrenmode-Kollektion von Louis Vuitton.