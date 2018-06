Auf dem Trainingsparcour des Truppenübungsplatzes fand die dritte Strong Europe Tank Challenge statt. Panzerbesatzungen von NATO- und NATO-Partnerstaaten traten dabei gegeneinander an, indem sie unterschiedliche offensive und defensive Aktionen bewältigten.



Einmal im Jahr kommt es im bayerischen Grafenwöhr zum militärischen Kräftemessen der Nationen.

Auf dem Trainingsparcour des Truppenübungsplatzes fand kürzlich die dritte "Strong Europe Tank Challenge" statt. Panzerbesatzungen von NATO- und NATO-Partnerstaaten treten dabei gegeneinander an, indem sie unterschiedliche offensive und defensive Aktionen bewältigen.



So fallen unter anderem einige Autos den Kolossen zum Opfer, so als wären sie aus Pappe.



Für Deutschland geht der Leopard 2A6 an den Start. Problemlos überwindet er das blecherne Hindernis. Bei einem Kampfgewicht von 62t auch kein Wunder.



Der Wettkampf soll militärische Partnerschaften und den Austausch von Taktiken, Techniken und Verfahren fördern.

Der 1. Platz ging an die deutsche Bundeswehr, vor Schweden und dem Titelverteidiger aus dem letzten Jahr, dem österreichischen Bundesheer.