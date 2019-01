Nach seinem Verkehrsunfall hat Prinz Philip der Polizei erklärt, von der Sonne geblendet worden zu sein, berichtete die britische Zeitung "The Sun". Immerhin hat sich der Geländewagen des Gemahls der Queen mehrmals seitlich überschlagen. Prinz Philip soll unverletzt, aber sichtlich geschockt aus dem Wagen gestiegen sein. Allzu lange hat der Schock anscheinend nicht angehalten. Obwohl die Frage, ob sich ein 97-Jähriger noch hinters Steuer setzen sollte, in Großbritannien heiß diskutiert wird, hat Prinz Philip es einfach wieder getan - und es sieht sogar so aus, als sei er dabei nicht einmal angeschnallt gewesen.

Fullscreen

Auch in Deutschland taucht das Thema regelmäßig auf. Ein Rentner, der Gas und Bremse verwechselt und dadurch auf einem Parkplatz oder einer Tankstelle für Verwüstung sorgt: solche Geschichten finden sich gefühlt wöchentlich in den Medien. Und auch sonst: Im Alter lassen Sinne und Konzentration nach - bis zu welchem Alter ist es also vernünftig und verantwortungsbewusst, Auto zu fahren?

Das Statistische Bundesamt hat im September 2017 zuletzt die Studie "Verkehrsunfälle: Unfälle von Senioren im Straßenverkehr" herausgebracht. Demnach ist der Anteil der Menschen ab 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung in den letzten 20 Jahren von rund 16 auf 21 Prozent gestiegen. Die rund 17 Millionen älteren Menschen seien zudem heute mobiler als früher: "Immer mehr Menschen der Generation 65+ besitzen einen Führerschein, nutzen ihr Auto bis ins hohe Alter und sind als Fahrradfahrer unterwegs."

Weniger unterwegs, weniger Unfälle

Diese rund 21 Prozent waren 2016 - neuere Zahlen liegen noch nicht vor - an knapp 13 Prozent der Unfälle beteiligt. Senioren sind in der Statistik also deutlich unterrepräsentiert. Das dürfte aber auch daran liegen, dass sie nicht mehr täglich zur Arbeit fahren und somit weniger auf den Straßen unterwegs sind als Jüngere.

Sind ältere Menschen in Unfälle verwickelt, verletzen sich sich schwerer und kommen häufiger ums Leben als jüngere Bevölkerungsgruppen: Das liegt laut Statistischem Bundesamt einerseits an der mit zunehmendem Alter nachlassenden physischen Widerstandskraft, andererseits daran, dass Senioren öfter als Fußgänger unterwegs sind. Trotzdem ist die Zahl der älteren Verkehrstoten je 100.000 Einwohner seit 1980 gesunken.

Typische Fehler von Senioren

Lässt sich statistisch belegen, dass Senioren im Straßenverkehr falsch reagieren und es dadurch zu Unfällen kommt? Pkw-Fahrern im Seniorenalter wurde häufiger als den unter 65-Jährigen vorgeworfen, die Vorfahrt beziehungsweise den Vorrang anderer Fahrzeuge missachtet zu haben.

Der zweithäufigste Vorwurf lautete 'Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren'. Dagegen wurde Senioren deutlich seltener zur Last gelegt, den Abstand nicht eingehalten zu haben, zu schnell gefahren zu sein sowie unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen zu haben. "Insgesamt wurden den 48.367 an Unfällen mit Personenschaden beteiligten Pkw-Fahrern, die mindestens 65 Jahre alt waren, 38.215 Fehlverhalten zur Last gelegt", schreiben die Statistiker. Ob sich die Vorwürfe aber auch erhärten ließen, geht aus der Statistik nicht hervor. Eine eindeutige Antwort auf die Verkehrssicherheit deutscher Senioren gibt die Studie "Verkehrsunfälle: Unfälle von Senioren im Straßenverkehr" also nicht.

Prinz Philip erweckt jedenfalls nicht den Eindruck, als würde seinen Führerschein freiwillig abgeben. Und in Großbritannien ist er damit keine Ausnahme. Mehr als 110.000 Briten, die mindestes 90 Jahre alt waren, hatten nach Angaben des britischen Senders BBC noch im vergangenen November ihren Führerschein. 314 waren sogar mindestens 100 Jahre alt. Die ältesten vier Senioren, die laut Statistik noch im Vereinigten Königreich fahren durften, brachten es sogar auf 107 Jahre.

Quellen: Statistische Bundesamt, Studie "Verkehrsunfälle: Unfälle von Senioren im Straßenverkehr", "The Sun".