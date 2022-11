Woran denken Sie, wenn jemand nach Autos von Hollywood-Stars fragt? Ferrari? Lamborghini? Im Extremfall Bugatti? Im Zweifel liegen Sie damit wohl auch nicht falsch, denn meist befindet sich mindestens ein Fahrzeug der genannten Hersteller im Fuhrpark einer Film- oder Musikgröße.

Tatsächlich lohnt sich aber auch ein Blick ins automobile Kuriositäten-Kabinett der Promis, denn wer viel Geld hat, kauft auch mal eher ungewöhnliche Fabrikate. Oder – und das kommt erstaunlich oft vor – es ist mehr Vernunft im Spiel, als man den erfolgsverwöhnten Stars zugetraut hätte.

Potter-Punto und Hollywood-Käfer

Beispiel Daniel Radcliffe: Als der Harry-Potter-Star volljährig wurde, hätte er sich alles kaufen können. Doch sein Fuhrpark begann mit einem Fiat Punto, mit dem er sparsam und unerkannt durch England düsen konnte. Oder Clint Eastwood. Bilder dieses Mannes riechen nach Diesel und Benzin, oder? Nun, im echten Leben fährt der Mann, der seinen Ford Gran Torino Sport im Film mit dem Gewehr verteidigt, auch gerne mal Fiat 500e. Richtig, "e" wie "elektro".

Unter den Promis tummeln sich außerdem auch echte Autonarren und -närrinnen. So schraubt Chris Pratt seit Jahren an seinem alten VW Käfer, den er seit Jahren in Handarbeit restauriert. Und Model Kendall Jenner erweitert ihren Fuhrpark gerne mal um echte Klassiker, die sogar Jay Lenos Herz höher schlagen lassen.

George Clooney hat einen der Kleinsten – zusammen mit Elvis

Das alles wird nur noch getoppt von Stars, denen offenbar besonders enge Parklücken bei der Kaufentscheidung vor dem geistigen Auge erschienen sind. Anders ist es kaum zu erklären, dass Schauspieler George Clooney eine sechsstellige Summe für ein Auto mit nur 99 Zentimetern Breite hinlegt und Elvis Presley einen Kabinenroller fuhr. Schwer zu glauben, dass es auch mal auf amerikanischen Straßen eng werden kann.

In dieser Galerie finden Sie zehn Beispiele für wirklich außergewöhnliche Fahrzeuge ebenso besonderer Menschen. Hätten Sie gewusst, dass der Papst theoretisch hätte Lamborghini fahren können?