Bitte folgen!

Sind Flugzeuge erst einmal am Boden, werden sie an den großen Flughäfen per Bodenbeleuchtung sicher zu ihrem Parkplatz geleitet. An kleineren Flughäfen gibt es dagegen zumeist die schwarz-gelben Follow-Me-Leitfahrzeuge. Einige Autohersteller nutzen diese nur allzu gerne als rollende Werbesäule – mit und ohne Stecker und von 45 bis 330 km/h schnell.