Bulle auf Steroiden

Cadillac setzt in den kommenden Jahren voll auf den Elektroantrieb. Doch bis es so weit ist und der edle Ableger von General Motors seine Modelle allein auf die Electric Avenue schickt, zelebriert er nochmals die auslaufenden Verbrenner. So einen wie den Cadillac Escalade V gibt es gerade als Langversion ESV nicht noch einmal.