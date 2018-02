Das Bundesverwaltungsgericht könnte heute den Weg für Fahrverbote von Millionen Dieselautos in deutschen Städten freimachen. Nach mehrstündigen Verhandlungen verkündete das Gericht am Donnerstag zunächst, die vorliegenden Fragen noch einmal "gründlich beraten" zu wollen - ein Urteil zur Rechtmäßigkeit solcher Fahrverbote will es nun am heutigen Dienstag gegen Mittag verkünden. Streitig war unter anderem, ob Länder Fahrverbote anordnen können, oder ob der Bund am Zug ist.



Ebnet das Bundesverwaltungsgericht den Weg für Diesel-Fahrverbote?



Am Anfang standen Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in einer Reihe von Städten. Sie will erreichen, dass die Pläne zur Luftreinhaltung dort so geändert werden, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid eingehalten werden. Die Grenzwerte liegen derzeit bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Werden sie überschritten, könnten - je nach Ausgang der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht am Dienstag - künftig Fahrverbote verhängt werden.

Karte: In diesen Städten drohen Fahrverbote

In welchen Städte diese Maßnahme drohen könnte, zeigt die untenstehende Karte. Die Daten stammen vom Umweltbundesamt, das die Luftqualität mit mehr als 500 Stationen bundesweit misst. Die Punkte zeigen die Jahresmittelwerte für ausgewählte Stationen in deutschen Städten. Für 2017 liegen die erfassten Daten noch nicht vor, das Amt hat daher eine Einschätzung vorgenommen:

Hinweis: Sie können mit der Maus über die Punkte fahren und sehen weitere Informationen. Je dunkler ein Punkt rötlich eingefärbt ist, desto höher war die Belastung im Jahresmittel an dieser Messsation. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.