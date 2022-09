von Nils Kreimeier Carsharing ist nach wie vor eine Nische, trotz vieler Millionen angemeldeter Nutzer. Unter den Anbietern ist die Stimmung abgekühlt – doch sie feilen schon an neuen Ideen.

Als Viola Palupski umstieg, galt sie als Exotin. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass sie ihren Dienstwagen abgab und sich auch kein neues eigenes Auto mehr anschaffte. Es sollte reichen, sich ab und zu, wenn sie es brauchte, ein Auto zu mieten, dachte die Berlinerin. "Ich habe das aus Überzeugung gemacht", sagt Palupski. Statt also ins Autohaus zu gehen, meldete sich die heute 53-Jährige bei Cambio an, einem Unternehmen, das mittlerweile in mehr als 30 deutschen Städten Fahrzeuge zum Teilen anbietet. Im Schnitt zweimal pro Woche bucht sie seither ein Auto, auch in den Urlaub fährt sie mit dem Leihwagen.