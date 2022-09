Das edle Dutzend

Im kommenden Jahr wird Lamborghini seinen ersten Hybridmotor in einem Serienmodell einführen und sich vom reinrassigen V12 verabschieden, der in vielen seiner wichtigsten Modelle über Jahrzehnte hinweg Geschichte geschrieben hat. Grund genug, nach Italien zu reisen, um das edle Dutzend zu fahren, zu fühlen und zu hören - in so bedeutenden Fahrzeugen wie dem Countach, einem Diablo, dem LM-002 und dem jüngsten Aventador.