Die amerikanische Neuauflage der DeLorean Motor Company nimmt Fahrt auf: Noch in diesem Jahr will man endlich den elektrischen Nachfolger des legendären DeLorean DMC-12 vorstellen, der Berichten zufolge als Konzept schon seit mehr als zehn Jahren in den Schubladen verstaubt. Zu Beginn veröffentlichte man Anfang April lediglich einen Teaser, nun endlich wird es konkret. Das Alpha 5 getaufte Fahrzeug soll im August erstmals live zu sehen sein, als Vorgeschmack zeigt der Autohersteller nun erste Bilder und Fahrdaten.

Das wohl auffälligste Merkmal gleich zu Beginn: Der DeLorean Alpha 5 wird, wie sein Vorgänger, riesige Flügeltüren haben. Und obwohl das Fahrzeug durch und durch modern ist, erinnert es doch an seinen ikonischen Vorgänger. Die Heckpartie mit dünnen Streben ist ebenso zurück wie die ursprüngliche Karosserieform – Coupé eben.

Die Front – und auch das Heck – haben sich jedoch stark verändert, sind weniger kantig und deutlich flacher. Und tatsächlich: Das neue Fahrzeug verabschiedet sich vom Zweisitzer-Konzept, bietet insgesamt vier vollwertige Sitze.

DeLorean Alpha 5: Beeindruckende Leistung

Was die Leistung angeht, hat der Alpha 5 nicht mehr viel mit einem DMC-12 zu tun. Der Oldie bietet 132 PS, 220 Newtonmeter Drehmoment und bringt es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 198 Kilometer pro Stunde. Aus dem Stand genehmigt sich der alte Verbrenner elf Sekunden, bis er 100 km/h erreicht. Der Alpha 5 schafft das in nur drei Sekunden und erreicht 250 km/h Spitzengeschwindigkeit. Über die PS-Zahl ist bisher nichts bekannt. Immerhin teilte DeLorean bereits mit, dass die Reichweite bei über 500 Kilometern liegen soll und man die Kapazität der Batterie mit über 100 Kilowattstunden plane.

Vielmehr Details sind der neugestalteten Homepage und der Pressemitteilung des Unternehmens nicht zu entnehmen. Ein paar interessante Fakten liefert aber ein Gespräch des ehemaligen Tesla- und Karma-Managers Joost de Vries, der in seiner Funktion als DeLorean-CEO mit dem britischen Fachmagazin "Autocar" sprach.

Designer des Originals neu verpflichtet

So plane das US-Unternehmen, das Fahrzeug in Italien zu bauen und die Motoren aus Großbritannien zu beziehen. Aus dem Gespräch geht auch hervor, warum der elektrische DeLorean so sehr an den Oldtimer erinnert – denn niemand Geringeres als Giorgetto Giugiaro, der damalige Designer des DMC-12, wurde mit dem Entwurf beauftragt.

Es habe sich herausgestellt, so de Vries, dass das Designstudio von Giugiaro "nie wirklich mit dem Design von DeLoreans aufgehört hat". Bei Sichtung der Entwürfe seien so auch Designs für andere Fahrzeugtypen aus den Regalen gefallen, zum Beispiel für ein DeLorean SUV. Der Chef verrät: Nachdem der Alpha 5 endlich rollt, plane das Unternehmen ein deutlich größeres Angebot – und will dafür die alten Ideen neu aufleben lassen. Eine Limousine und ein SUV seien daher schon in der Mache, heißt es.

Kein reiner Elektroauto-Hersteller

Etwas überraschend wirken die Pläne für künftige Antriebe der Fahrzeuge. Man sei, so heißt es im Interview, "nicht überzeugt, dass Batterien der Weisheit letzter Schluss seien." Dementsprechend soll das SUV mit einem Wasserstoffantrieb ausgestattet werden, ein weiteres Modell sogar mit einem V8-Verbrennermotor.

Um das alles zu finanzieren, erklärt der CEO, wolle man DeLorean schon bald an die Börse bringen. Denn: "Autos zu bauen ist nicht billig, und man braucht eine Menge Geld, um es zu realisieren."

Apropos Geld: Das Tech-Magazin "IGN" berichtet, dass der Preis bei rund 175.000 US-Dollar liegen könnte. Der DeLorean Alpha 5 ginge damit in direkte Konkurrenz zum Lucid Air Dream, wäre also weniger Teil der Mobilitätswende und mehr ein Fahrzeug für Gutbetuchte.