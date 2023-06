Der Bully der Liebe

Einen historischen VW Bus sieht man im Süden Kaliforniens nicht nur am Wochenende an jeder Ecke. Der Bully ist nicht nur bei Surferfans in Malibu, Santa Cruz oder La Jolla seit Jahrzehnten heiß begehrt, sondern längst ein begehrter Klassiker. Knapp 300 besonders abgefahrene VW Bullys gab es beim ersten offiziellen VW Bus Day in Huntington Beach zu bestaunen. Der Urenkel feierte gleich mit.