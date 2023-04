Der elektrische Sprinter der Zukunft

Mercedes bringt ab Mitte des Jahres seinen neuen eSprinter auf den Markt – zunächst in den USA und danach in Europa. Ganz neu ist dieser nicht, sondern eher eine gründliche Überarbeitung des aktuellen Modells. Der große Schritt in eine komplett elektrische Zukunft folgt ab dem Jahre 2025 mit einem Plattformwechsel mit der Bezeichnung Van.ea, die auch V-Klasse und Vito eine Heimat bietet.