Der erste Schritt

Wie andere Marken auch, will sich Jeep in den kommenden Jahren neu erfinden und sukzessive elektrisch werden. Das ist alles andere als einfach, weil die Amerikaner an sich für große Offroader standen, die es nun gilt, in eine neue Ära zu führen. Der erste Schritt ist der vollelektrische Jeep Avenger – kleiner denn je und zunächst nur mit Frontantrieb.