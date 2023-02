Der graue Star

Selbst viele Renault-Verantwortliche sahen den europäischen Marktstart der Billigtochter Dacia in den späten 2000ern mit Argwohn. Doch gerade in den vergangenen Jahren hat sich das Bild gewandelt. Der einst rumänische Billigheimer hat sich bis zum Ende der Dekade viel vorgenommen und will schrittweise elektrisch werden.