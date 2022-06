BMW legt mit dem X1 eines seiner wichtigsten Volumenmodelle zu diesem Herbst neu auf. Ab November ist die neue Generation auch als Elektromodell iX1 zu bekommen. Das Volumen bleiben auf vielen Märkten jedoch Diesel, Benziner und Plug-in-Hybride.

Ebenso wie beim Topmodell BMW 7er / i7 hat der potenzielle Kunde auch beim 4,50 Meter langen Einstiegscrossover der Bayern künftig die Wahl, wie er sich antreiben lassen möchte. BMW hält an der freien Wahl des Antriebskonzepts fest und so gibt es den BMW X1 wahlweise als Benziner, Diesel- oder Elektroversion sowie als Variante mit Plug-in-Hybridantrieb. Nachdem bereits die aktuelle Generation in Sachen Design und Platzangebot eine große Verbesserung zum Erstlingsmodell war, gibt es nun nochmals einen deutlichen Schritt nach vorn. Das gilt nicht nur für Design und Innenraum, die sich an den großen Brüdern BMW iX oder i4 orientieren, sondern auch am Antrieb, denn der kleinste Crossover im BMW-Portfolio ist nach dem offiziellen Marktstart im Oktober einem Monat später auch als Elektroversion iX1 zu bekommen.

Zunehmend elektrisch 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter BMW X1 / iX1 Der BMW X1 erscheint mit großer Niere in der Front Mehr

Unverändert setzt BMW jedoch nicht nur auf Verbrenner und reine Elektroversionen, sondern auch die beiden Plug-in-Hybride X1 xDrive 25e / 30e, die 47.550 sowie 49.950 Euro kosten. Die beiden Plug-in-Hybriden werden vom bekannten 1,5-Liter- Dreizylinder-Turbo angetrieben, der jeweils von einem Elektromotor unterstützt wird. Die Systemleistung des X1 25e liegt bei 180 kW / 245 PS / 477 Nm, während der 30e 240 kW / 326 PS / 477 Nm leistet. Den Höchstgeschwindigkeiten von 190 / 205 km/h stehen Normverbräuche von 0,8 bis 1,1 Litern und eine rein elektrische Reichweite von rund 80 Kilometer gegenüber. Topmodell ist der elektrische BMW iX1 xDrive 30, der zu Preisen ab 55.000 Euro Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse mit einer Gesamtleistung von 230 kW / 313 PS / 494 Nm bietet. Der Elektrocrossover spurtet aus dem Stand in 5,7 Sekunden auf Tempo 100 und wird bei 180 km/h abgeregelt. Sein Normverbrauch von 17,3 kWh / 100 Kilometer ermöglicht eine Reichweite von bis zu 438 Kilometern.

Wer noch nicht auf Elektromodelle umsteigen will, kann sich für die Verbrennermodelle BMW X1 18i / 18d oder 23i / 23d entscheiden, von denen die stärkeren Versionen obligatorisch mit einem Allradantrieb sowie Siebengang- Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet sind. Die Benziner leisten 136 sowie 204 PS und die Diesel 150 sowie 211 PS. Ihr Preisspektrum beginnt mit dem 100 kW / 136 PS starken X1 Fronttriebler bei 41.400 Euro.

Das Platzangebot des BMW X1 ist im Vergleich zu seinem Vorgänger spürbar gewachsen. Das liegt nicht nur am Längenzuwachs von knapp fünf Zentimetern auf 4,50 Meter, sondern auch einem Plus an Radstand (2,2 cm), Breite (2,4 cm) sowie Spurweite (3,1 cm). Das bringt nicht nur mehr Platz ins Innere, sondern auch ein verbessertes Fahrverhalten. Serienmäßig sind Details wie LED- Scheinwerfer, eine neue Instrumententafel sowie mindestens 17 Zoll große Aluräder. Das Ladevolumen liegt je nach Antriebsvariante zwischen 490 und 1.600 Litern, die sich hinter der elektrischen Ladeklappe leicht beladen lassen. Die reinen Verbrenner bekommen zudem eine um 13 Zentimeter verschiebbare Fondrückbank. Geteilt umklappbar und in der Neigung zu verstellen ist die Rückenlehne bei allen Modellen. Etwas überraschend: im Fond gibt es zwar USB-Anschlüsse, jedoch selbst bei den Elektroversionen keine beheizte Rückbank. Dabei blickt der Fahrer auf 10,25 Zoll große Digitalinstrumente und die Klimatisierungs- sowie Komfortfunktionen lassen sich über einen 10,7 Zoll großen Zentralbildschirm oder per Sprache steuern. Der beliebte Dreh- / Drücksteller ist Vergangenheit.