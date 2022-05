Der sportliche Aufsteiger

Size matters! Während in Europa sich die neuen Pick Ups Ford Ranger und VW Amarok mit vermeintlich gigantischen 5,30 Metern Länge ankündigen, ist das in den USA gerade einmal Mittelklasse. Und genau die hat mit dem Chevrolet Colorado einen Bestseller. Wer will, bekommt den US-Boy sogar als dynamische Sportversion Z71.