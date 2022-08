Die gute Nachricht: Bisher kommt kein Neuwagen an die Kosten der teuersten Oldtimer der Welt heran (hier erfahren Sie mehr). Die schlechte Nachricht: Insbesondere Liebhaber von exklusiven Sportwagen, Einzelanfertigungen und Sondermodellen brauchen auch in der Welt der Neufahrzeuge tiefe Taschen. Bei den Fahrzeugen in dieser Fotostrecke geht nichts unter drei Millionen Euro – und das ist noch wenig.

Rolls-Royce hält inoffiziellen Rekord, Bugatti wohl den offiziellen

Das teuerste Neufahrzeug der Welt ist aktuell der Rolls-Royce Boat Tail (hier erfahren Sie mehr). Mit einem Preis von unglaublichen 26 Millionen Euro soll er seinen Besitzer, den Sohn eines Perlen-Fabrikanten, eine Rekordsumme gekostet haben. Verschwiegen, wie Luxus-Hersteller Rolls-Royce aber ist, handelt es sich bei dem Preis nur um Hörensagen, ein offizieller Rekord ist es nicht.

Anders sieht das beim tiefschwarzen Bugatti "La Voiture Noire" aus. Dieses Einzelstück wechselte nach offiziellen Angaben für elf Millionen Euro vor Steuern den Besitzer, diverse Medien sprechen von einem Endpreis in Höhe von 16,7 Millionen Euro. Das Auto ist aktuell in der Schweiz angemeldet und wurde mit einem Zürcher Kennzeichen gesichtet.

Ein mindestens ebenso kostspieliger Supersportwagen ist der Pagani Zonda HP Barchetta, der das Finale der legendären Pagani-Modellreihe markiert. Es soll nur drei Exemplare des Fahrzeugs ohne Dach geben, eines davon gehört offenbar dem Firmengründer selbst. Der Preis: angeblich 15 Millionen Euro.

Andere Fahrzeuge, die einen zweistelligen Millionenbetrag kosten: Der Rolls-Royce Sweptail sowie der Bugatti Centodieci. Alle anderen Fahrzeuge bekommen Sie schon unter zehn Millionen.

Das schnellste Auto der Welt ist nicht das teuerste

Da wäre zum Beispiel das offiziell schnellste Auto der Welt, der Bugatti Chiron Super Sport 300+ mit ganz offiziell gemessenen 490,48 Kilometern pro Stunde. Am 2. August 2019 fuhr das Fahrzeug den Rekord auf dem niedersächsischen VW-Testgelände Ehra-Lessien ein.

Das ist eine Gelegenheit, die Herausforderer Koenigsegg leider nicht hat. Der Koenigsegg Jesko – in dieser Fotostrecke als Basis-Modell für rund drei Millionen Euro zu finden – hat ein Schwestermodell namens "Absolut", das 531 Kilometer pro Stunde fahren können soll. Aus Mangel an geeigneten Strecken für diese lange Beschleunigungsphase, konnte das bisher aber nicht bestätigt werden. VW bot die hauseigene Teststrecke bisher offenbar nicht an.

Diese Superlative gehen am Spitzenreiter, dem Rolls-Royce Boat Tail, vorbei. Das teuerste Neufahrzeug der Welt begnügt sich mit 460 PS und trumpft mit einer einmaligen Picknick-Ausstattung auf. Es bleibt wohl auch nicht viel mehr als trockenes Brot, wenn man sich dieses Fahrzeug gegönnt hat.