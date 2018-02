Was das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig für Fahrer von Dieselautos bedeutet, kann noch nicht gesagt werden. Feststeht aber: Fahrverbote sind als letztes Mittel zulässig, um die Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickoxid einzuhalten. Für die deutsche Umwelthilfe (DUH), die gegen die Bundesländer Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen geklagt hatte, ist diese Entscheidung ein Erfolg. DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch: "Wenn das jetzt die Bundesregierung nicht verstanden hat, was es bedeutet, nämlich ganz schnell für eine einheitliche Regelung mit der Blauen Plakette zu sorgen und die betrügerische Automobilindustrie dazu bringen, die neun Millionen Euro 5- und Euro 6-Diesel auf Einhaltung der Abgaswerte auf der Straße nachzurüsten, dann weiß ich auch nicht weiter. Wir sind auf jeden Fall glücklich und zufrieden. Wir haben ab heute die Dieselfahrverbote in Deutschland, und zwar in beiden Modellen, wie wir sie erstritten haben, in Düsseldorf und in Stuttgart durchgesetzt." Ob es in Düsseldorf demnächst zu Fahrverboten kommen wird, konnte der Oberbürgermeister der Stadt, Thomas Geisel, am Dienstag noch nicht sagen. Er findet das Leipziger Urteil problematisch: "Was ich persönlich bedauere, ist, dass das Gericht nicht darauf Rücksicht genommen hat, mit welchem hohen, administrativen, ich hab ja immer davon gesprochen, mit welchem nahezu unlösbaren, administrativen Aufwand derartige Dieselfahrverbote verbunden wären und dass insbesondere die Durchsetzung, also der Vollzug, die Überprüfung, ob tatsächlich sich der Verkehrsteilnehmer an derartige Fahrverbote hält, eine derartige Überprüfung mit erheblichem Aufwand verbunden ist, jedenfalls so lange es keine blaue Plakette gibt." Die amtierende Bundesregierung will Fahrverbote nach dem Diesel-Urteil vermeiden. Dies sei nicht ihr Ziel, erklärten übereinstimmend der geschäftsführende Verkehrsminister Christian Schmidt und die amtierende Umweltministerin Barbara Hendricks. Jetzt seien die Fahrzeughersteller in der Pflicht, so Hendricks: "Ich hielte es für zutiefst ungerecht, wenn Autofahrer, die sich mit gutem Gewissen vor kurzem noch einen neuen Diesel gekauft haben, jetzt das Problem ausbaden müssten. Es kann sich ja auch nicht jeder einfach so ein neues Auto leisten. Die Verursacher des Problems sind die Autohersteller und die dürfen wir nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Darauf haben die Verbraucherinnen und Verbraucher einen Anspruch. Wir brauchen also nicht nur Software-Updates, sondern auch technische Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen, die so viel bringen, dass der Stickoxid-Ausstoß deutlich sinkt." Schmidt sagte, es müssten schnell Maßnahmen ergriffen werden, damit die Grenzwerte in den Städten eingehalten werden könnten. Dabei gehe es unter anderem um die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.