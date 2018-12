Die Fahrt mit dem Auto gehört für Oliver Ehrhardt zum Joballtag. Der 48-Jährige lebt außerhalb von Stuttgart, bis zu seinem Arbeitsplatz in der Stadt sind es mehr als 20 Kilometer, die der Pendler mit dem eigenen Pkw zurücklegt. Bis jetzt - denn ab 1. Januar greift in der baden-württembergischen Landeshauptstadt das erste flächendeckende Fahrverbot für Diesel bis einschließlich Euro-Norm 4. Wie den von Ehrhardt. "Und das bedeutet für mich, dass man jetzt einfach überlegen muss, wie komme ich zur Arbeitsstelle? Also ich kann einen Teil mit dem Auto zurücklegen, muss aber einen Teil dann auch, die restlichen zwei Kilometer mit der Stadtbahn fahren." Die Alternativroute kostet den Pendler nicht nur Zeit. Für sein Fahrzeug muss er im Wohngebiet einen Parkplatz suchen. "Hoffe halt damit, wenn ich morgens herfahre, dass halt die meisten dann wegfahren zur Arbeit und wegen dem habe ich einen Platz gefunden. Aber sonst wird es da, wenn da jetzt mehrere jetzt in Anspruch nehmen, schon mager aussehen. Da muss ich mir dann auch etwas überlegen, entweder weiter weg parken, dass ich dann eine längeren Weg zur Bahn laufe. Muss ich mal sehen, wie sich das entwickelt." Bahn und Bus fahren ist für Ehrhardt bislang noch keine wirklich attraktive Alternative. Peter Erben wirbt dafür, dass sich das bald ändert. Der Sprecher der Bürgerinitiative Neckartor fordert einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und eine Verkehrswende zugunsten von Fahrradfahrern und Fußgängern. Im Kampf gegen Feinstaub- und Stickoxid-Belastung in den Städten sieht Erben allerdings vor allem die Autobauer in der Pflicht. "Dass es so weit gekommen ist, dass man Fahrverbote aussprechen muss, das liegt eben mit an der Automobilindustrie, die seit Jahren eben nicht die Fahrzeuge für den städtischen Raum zur Verfügung stellt, die sie versprochen haben, zur Verfügung zu stellen. Sie haben eine technische Ausrüstung, die eben die Luft dreckig machen und die Bevölkerung gefährdet." Das Bundesverkehrsministerium hatte am Freitag die technischen Vorschriften für die Nachrüstung älterer Diesel-Fahrzeuge festgelegt. Die deutschen Autobauer sperren sich aber bislang gegen die Hardware-Lösung und wollen keine Gewährleistung für umgerüstete Diesel übernehmen. Ehrhardt, der selbst in einem Autohaus arbeitet, ist unsicher, was er tun soll. "Also Umrüstung würde sich schon lohnen, wenn überhaupt vom Hersteller mal etwas angeboten wird. Aber es wird nichts angeboten, das ist das Problem. Momentan hänge ich da einfach ganz in der Luft und das kurz vor dem neuen Jahr, wo das Dieselfahrverbot greift." In vielen deutschen Städten liegen die Stickoxid-Werte über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Die Deutsche Umwelthilfe hat mehr als 30 Städte auf die Einhaltung der Grenzwerte verklagt und prüft Klagen gegen weitere Kommunen. In Stuttgart sollen Verstöße gegen das Fahrverbot anfangs noch mit Verwarnungen geahndet werden, ab Februar ein Bußgeld von 80 Euro fällig. Den Einwohnern innerhalb der Stadtgrenzen hat der Gesetzgeber noch eine Karenzzeit bis April eingeräumt. Für viele Pendler wie Oliver Ehrhardt heißt es ab Neujahr aber: Früher Aufstehen.