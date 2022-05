Der britische Kleinserienhersteller Everrati Automotive hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der ungewöhnlichsten Elektromarken entwickelt. Das Start Up implantiert begehrten Klassikern Elektromotoren und macht sie bereit für eine elektrische Zukunft.

Puristen dreht sich beim Gedanken an Everrati wohl der Magen um. Everrati restauriert und modifiziert nicht nur begehrte Klassiker, sondern ersetzt deren bestehenden Verbrennungsmotor durch einen modernen Elektroantrieb. Die beiden verrückten Autofans Justin Lunny und Nick Williams verwirklichten im Jahre 2019 nach langen Planungen ihren ganz eigenen automobilen Traum und schufen eine kleine, aber feine Automarke der ganz anderen Art. Ihnen war klar, dass dem Elektroantrieb im Auto die Zukunft gehören würde und so wollten sie ikonische Klassiker speziell aus Europa für die Nachwelt mit modernen Elektromotoren erhalten. Der Charakter des Oldtimers soll sich durch den Elektromotor in Front oder Heck nicht verändern und so bleibt auch das Markenlogo des Klassikers erhalten. Statt blubbern oder brabbeln des Verbrenners gibt es nunmehr beim Starten des Triebwerks nur noch ein leichtes Surren. Schalter und Bedienelemente bleiben dagegen original und so ist die Everrati-Version von 911, SL oder GT40 nur durch den fehlenden Auspuff zu erkennen.

Die aktuelle Modellpalette von Everrati mit Sitz in Upper Heyford / Oxfordshire besteht aus Elektroversionen des Porsche 911 der Baureihe 964, dem Land Rover Serie IIA, sowie dem Ford GT40 und der Mercedes SL Pagode der Baureihe W 113. Auf dem elitären Royal Versailles Ball 2022 stellen die umtriebigen Briten an diesem Wochenende nunmehr zu Ehren des 203. Geburtstages von Königin Victoria ihren neuen Land Rover Serie IIA als Shuttlefahrzeug für die Ehrengäste vor. "Es ist eine Ehre für Everrati, an einer der prestigeträchtigsten und exklusivsten Veranstaltungen der Welt teilzunehmen, bei der unsere elektrifizierten Ikonen einen wichtigen Teil der Erfahrung der Gäste ausmachen werden", so Justin Lunny, Gründer und CEO von Everrati Automotive, "Everrati ist bekannt dafür, einige der kultigsten Autos aller Zeiten zu erhalten und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie in einer modernen, kohlenstoffarmen Welt nachhaltig gefahren werden können."

Bislang im Everrati-Portfolio: Porsche 964, Mercedes Pagode, Land Rover Series IIA

Der Land Rover Series IIA wurde von Everrati im Entwicklungszentrum des Unternehmens in Upper Heyford in den vergangenen Monaten umfangreich weiterentwickelt und getestet. Er verfügt statt des alten Verbrenners über einen Elektromotor mit 110 kW / 150 PS und einem maximalen Drehmoment von 300 Nm, der von einem Batteriepaket im Unterboden des englischen Geländewagenklassikers mit Energie versorgt wird. Rein elektrisch lassen sich so rund 200 Kilometer bis zum nächsten Ladestopp zurücklegen. Auf Wunsch sogar im Gelände.

Wer mehr Leistung will, kann sich zum Beispiel für den Porsche 911 der Baureihe 964 entscheiden, der von Everrati wahlweise als Coupé, Cabrio oder Targa angeboten wird. Während die Variante Pure 440 PS leistet, in unter 4,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt und knapp 300 Kilometer weit kommt, ist der Signature mit über 500 Elektro-PS noch dynamischer. Die Preise starten bei 200.000 Britischen Pfund. Die elektrische Neuauflage der legendären Mercedes Pagode wird nicht von den bekannten Vier- oder Sechszylindern mit 2,3, 2,5 oder 2,8 Litern angetrieben, sondern unter der Sternenmotorhaube arbeiten die Nebenaggregate des Elektromotors, der unverändert die Hinterachse antreibt – mit immerhin 132 kW / 180 PS und gigantische 550 Nm Drehmoment. Der normale 280 SL hatte nur 170 PS und schaffte den Imagespurt 0 auf Tempo 100 auch nicht in knapp über sieben Sekunden. Der Preis ist mit 295.000 Britischen Pfund allerdings stattlich. Die elektrische Reichweite: rund 250 Kilometer. Dabei Justin Lunny und Nick Williams haben noch eine Reihe weiterer Klassiker im Sinn, die in den nächsten Jahren elektrifiziert werden sollen.