Der Audi R8 V10 Plus

Der Audi R8 ist ein Erfolgsmodell des deutschen Autobauers. Es steht für extreme Leistung – und dennoch blickt der Supersportwagen seinem Produktionsende entgegen. Audi plant allerdings, den R8 neu zu entwickeln und mit Elektromotor auf den Markt zu bringen.

Der R8 ist das Vorzeigeauto von Audi. Kein anderes Fahrzeug des deutschen Autobauers ist so leistungsstark. Die Produktion des Supersportwagens soll Ende 2023 zwar auslaufen, künftig soll er offenbar aber als Elektromodell unter neuem Konzept erscheinen. Das berichtet das britische Magazin "Autocar" mit Verweis auf Audi-Insider. Noch ist das Vorhaben nicht endgültig beschlossen, allerdings befindet sich der Wagen bereits in Arbeit.

Demnach soll der neue R8 auch einen neuen Namen bekommen. Gleich bleibt im Vergleich zum derzeitigen R8 hingegen sein Merkmal eines Supersportwagens, der mehr Leistung als alle anderen Fahrzeuge der Audi-Produktpalette besitzt. Audi Sport-Chef Sebastian Grams sagte gegenüber "Autocar": "Wir versuchen, so nah wie möglich an das ultimative Renngefühl heranzukommen." 60 Prozent der Bauteile sollten dem GT3-Auto ähneln.

Der Audi R8 wird aktuell noch weiter produziert – zusammen mit dem Audi e-tron GT und dem RS e-tron GT im Werk "Böllinger Höfe" in Heilbronn. Hier wird bereits seit 2014 der R8 gefertigt und so ist man für die Entwicklung von High-End-Elektromodellen gerüstet.

Neuer Audi R8 soll weiterhin vor allem durch Handarbeit entstehen

Noch in diesem Jahr soll der R8 als GT-Version mit Allradantrieb erscheinen, bevor die Produktion nach insgesamt rund 17 Jahren auslaufen soll. In ein paar Jahren soll dann die Produktion des R8-Nachfolgers mit handgefertigten Elementen – wie bisher auch üblich – starten.

Grams erklärt: "Auf jeden Fall werden wir die Handwerkskunst beibehalten, denn sie macht das Auto einzigartig im Vergleich zum Rest des Portfolios. Wenn wir einen R8-Nachfolger auf den Markt bringen, werden wir versuchen, dies auch weiterhin zu tun. Das ist wichtig für den Kunden. In einem R8 steckt viel Liebe."

Für die Produktion des neuen R8 stehen Audi mehrere Plattformen zur Verfügung: zum Einen die SSP-Sport-Plattform von Porsche wird für SUVs und Limousinen verwendet und dient als Ersatz zur J1-Plattform, die für den Porsche Taycan und die Audi e-tron GT-Modelle genutzt wird. Eine Alternative ist die von Porsche geplante Sportwagenplattform für den angekündigten elektrischen Porsche 718 Boxster sowie den Cayman. Die Architektur der Plattform zielt schließlich auf leistungsstarke Fahrzeugmodelle ab.

Welche Plattform Audi für den R8-Nachfolger letztendlich verwenden wird, ist noch nicht bekannt. Grams sagt allerdings: "Wir sehen jedes Projekt als eigenes an. Sonst wären wir nicht so erfolgreich."

Mit dem RS e-tron GT hat Audi bereits einen Elektro-Sportwagen, der auf sehr leistungsstarke Werte kommt: der 637 PS-starke Motor beschleunigt das E-Auto in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Zudem kann sich seine kurze Ladedauer sehen lassen. Ein R8-Nachfolger wird diese Werte übertreffen müssen, um den Anforderungen an den Super-Sportwagen gerecht zu werden.

"Wir müssen innovativ sein"

Doch wie soll das gelingen? Denn die vollelektrischen Sportwagen kommen ohnehin schon auf eine starke Beschleunigung. Grams: "Wir glauben, dass wir auf der technischen Seite der E-Fahrzeuge mehr tun können. Wir müssen den Kunden außerdem ein digitales Erlebnis rund um die RS-Modelle bieten – wie man das Aussehen und das Fahrgefühl im Auto individuell gestalten kann. Damit können wir spielen." Man könne sich auch spezielle Fahrmodi vorstellen. "Es gibt unendlich viele Möglichkeiten."

Einfach dürfte die Entwicklung des neuen R8 dennoch nicht sein, wie Grams zu verstehen gibt: "Wir müssen mutig sein, so wie wir es bei der ersten Generation des R8 waren. Es war eine mutige Entscheidung, dieses Auto zu bauen. Wir müssen innovativ sein und uns in die Welt der Elektrizität und der Digitalisierung begeben."

Die Pläne für einen neuen Audi R8 sind demnach also schon ziemlich konkret. "Ich kämpfe für [einen R8-Nachfolger] und der Vorstand von Audi auch. Wir schauen uns verschiedene Konzepte an, und die Richtung ist elektrifiziert. Wenn ich meinen Wunsch erfülle, wird es ein elektrischer R8 sein. Und wenn man einen Supersportwagen macht, dann ist es ein zweitüriges Konzept", so Grams.

Ein neuer Audi TT ist ein weiteres beliebtes Modell von Audi Sport, über das nachgedacht wird. Daran arbeitet der deutsche Autobauer laut Grams ebenso. Er sagt jedoch: "Er war eine Ikone. Aber im Moment liegt mein Fokus auf einem R8-Nachfolger." Sofern Audi die Überlegungen eines neuen Super-Sportwagens tatsächlich in die Praxis umsetzen wird, so soll das Auto pünktlich zu der Zeit auf den Markt kommen, zu der der große Umstieg auf die Elektromobilität erfolgen soll – Mitte des laufenden Jahrzehnts.

Quellen: Autocar, Audi