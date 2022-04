Ein E-Bike-Antrieb, der gerade mal so schwer ist, wie drei Packungen Mehl – das soll auf den neuen Antrieb des Automobilzulieferers Mahle in etwa zutreffen. Damit soll er der "leichteste E-Bike-Antrieb am Markt" sein. Der Hersteller verspricht mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz "eine nie dagewesene Antriebslösung".

E-Bikes bringen in der Regel über 20 Kilogramm auf die Waage – zwischen sieben und zehn Kilogramm machen dabei die elektrischen Komponenten aus. Der Stuttgarter Automobilzulieferer Mahle hat am Mittwoch jedoch einen Antrieb auf den Markt gebracht, der laut des Herstellers lediglich 3,2 Kilogramm inklusive des Akkus wiegt. Mahle zufolge handelt es sich um den "leichtesten E-Bike-Antrieb am Markt". Der Motor des neuen Antriebs mit dem Namen Mahle X20 beträgt demnach 1,4 Kilogramm.

Zum Vergleich: Bei Yamaha wiegt die Antriebseinheit seiner E-Bikes je nach Produktart rund drei Kilogramm. Gleiches gilt für den Akku. Bosch gibt bei den Elektromotoren seiner E-Bikes ein Gewicht von drei bis vier Kilogramm an. Die Bosch-Akkus wiegen zudem zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Kilogramm. "Mit steigender Akku-Kapazität steigt auch das Gewicht", schreibt der Hersteller dazu auf seiner Webseite.

E-Bike-Antrieb: Künstliche Intelligenz stimmt Fahrerlebnis auf Fahrer ab

Jochen Sommer, Leiter von Mahle Smart Bike Systems, ist überzeugt von dem neu erschienen Antrieb. In einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung sagte er: "Mit dem X20 schlagen wir ein völlig neues Kapitel auf, denn wir vereinen Gewichtsvorteil, Ästhetik und Individualisierung in einer nie dagewesenen Antriebslösung."

Das Antriebssystem sei "unsichtbar in Rahmen und Nabe verbaut", wobei künstliche Intelligenz ein "perfekt auf den Fahrer abgestimmtes, individualisierbares Fahrerlebnis" ermöglichen soll. Denn ein Sensorikpaket misst Beschleunigung, Geschwindigkeit, Drehmoment, Temperatur sowie Trittfrequenz und passt den Antrieb an den Fahrer an. Das Pedalgefühl soll dabei natürlich sein und dem eines klassischen High-Performance Sportrads gleichen.

Der Motor des Mahle X20 sei perfekt auf die Konstruktion von Gravelbikes und Urban E-Bikes zugeschnitten und könne mit einem Klick vom System getrennt werden. Das soll eine leichte Demontage des Hinterrads ohne Spezialwerkzeug möglich machen.

Laut des Herstellers bringt der Nabenmotor eine Kraft von 23 Newtonmeter an das Rad. Für die gleiche Fahrleistung sei sonst ein Mittelmotor mit einem Drehmoment von 55 Newtonmetern nötig.

Reichweite durch Zusatzakku erweiterbar

Das X20 soll eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern schaffen. Der Energiegehalt liegt bei 236 bzw. 350 Wattstunden (Wh) und damit teils deutlich unter den E-Bike-Antrieben von Yamaha (300 bis 625 Wh). Der Antrieb ist mit zwei verschiedenen Akkus verfügbar, die die Bezeichnungen iX250 und iX350 tragen.

Innerhalb einer Stunde soll die Batterie zu 80 Prozent aufgeladen sein. Und bei Bedarf lässt sich die Reichweite demnach optional mit einemsogenannten Range Extender mit einem Energiegehalt von 172 Wh erhöhen. Der Zusatzakku in der Form einer Trinkflasche hat ein Gewicht von einem Kilogramm und wird am Rahmen des E-Bikes angebracht. Er kann auch mittels Dockingstation als Powerbank genutzt werden, um etwa ein Laptop oder Smartphone aufzuladen. Das X20 ist seit Mittwoch (20. April 2022) erhältlich. Den Preis nannte Mahle noch nicht.

Quellen: Mahle, Bosch, Chip, Yamaha