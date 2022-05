Mit der künftigen Plattform "Neue Klasse" will BMW mehr Elektroautos etablieren. CEO Oliver Zipse hat angekündigt, dass der deutsche Autobauer die Plattform für die 3er-Reihe nutzen will. Sie soll eine "entscheidende Rolle" bei der Absatzsteigerung von Elektrofahrzeugen spielen.

Die "Neue Klasse" soll die Elektromobilität bei BMW künftig auf eine neue Eben heben. Die auf E-Antrieb ausgelegte Plattform mit neuen Batterien und neuer Software soll den Verkaufszahlen von E-Autos einen kräftigen Schub verleihen. Schließlich sollen sie die Batterieautos so profitabel machen wie heute die Verbrenner. Die neue Fahrzeuggeneration soll ab dem Jahr 2025 im neuen BMW-Werk in Ungarn produziert werden.

Einem Bericht der "Automotive News Europe" zufolge hat Vorstandschef Oliver Zipse gesagt, dass sich die "Neue Klasse" zunächst auf die 3er-Reihe konzentrieren soll. "Sie deckt nicht die unteren Segmente bis hin zum Luxussegment ab", teilte Zipse am Donnerstag während der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens für das erste Quartal mit.

Weiter sagte der BMW-Vorstandschef: "Sie stellt einen Quantensprung in der Technologie dar." Und die Architektur werde die nächste Generation des elektrischen Antriebsstrangs des Automobilherstellers "mit mehr Leistung, neuer Zellchemie und neuen Zellformaten" beinhalten.

Vor rund einem Jahr hatte BMW noch mitgeteilt, dass die "Neue Klasse" nicht nur Elektromodelle sondern etwa auch Verbrennerfahrzeuge betreffen soll. Nun sagte Zipse in Hinblick auf den Produktionsstart ab 2025 jedoch: "Zu diesem Zeitpunkt wird der Markt eine Größe erreicht haben, bei der es sinnvoll ist, nur einen Antriebsstrang in dieser Architektur anzubieten." Der Strategiewechsel ermöglicht es BMW nämlich, Verbrennermotoren länger in größeren Modellen einzusetzen.

Nach der Einführung der 3er-Reihe planen die Münchener aber, die Architektur auch für andere Elektro-Modelle zu nutzen, wie ein BMW-Sprecher gegenüber dem Portal sagte.

BMW: Elektroautos sollen 2030 die Hälfte der Verkäufe ausmachen

Mit der Einführung der "Neuen Klasse" strebt BMW eine beschleunigte CO2-Reduzierung an. Bis 2030 will das Unternehmen den CO2-Ausstoß pro Fahrzeug und gefahrenem Kilometer gegenüber 2019 mindestens halbieren. Zudem "verpflichtet" sich der Autobauer zu einem Kurs, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Das soll vor allem durch einen weiteren Umstieg zur Elektromobilität erreicht werden.

Bis zum Jahr 2025 will BMW zwei Millionen Elektroautos verkaufen, so Ziske. Bis 2030 sollen vollelektrische Fahrzeuge die Hälfte seiner Verkäufe ausmachen. Derzeit hat BMW acht reine Elektroautos auf dem Markt.

Quellen: Automotive News Europe, BMW, mit Material der dpa