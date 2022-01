BMW hat den iX M60, seinen sportlichen SUV mit zwei Motoren, angekündigt. Das neue Elektroauto der M-Reihe kommt mit umfangreicher Ausstattung und erreicht als erster BMW ein vierstelliges Drehmoment. Ein wahrer Kraftprotz auf vier Rädern.

Was BMW unter einem leistungsstarken Elektroauto versteht, zeigt der deutsche Autobauer nun mit dem iX M60. Der am Mittwoch angekündigte SUV aus der sportlichen M-Baureihe ist das erste rein elektrische M-Modell.

Es soll laut WLTP-Testverfahren eine Reichweite von bis zu 566 Kilometer haben – im Gegensatz dazu hat das SUV-Modell BMW iX50 laut WLTP eine Reichweite von bis zu 631 Kilometer. Dabei ist der durchschnittliche Stromverbrauch des iX M60 mit 21,7 bis 24,7 kWh/ pro 100 Kilometer angegeben. An einem Wechselstromanschluss lädt das Fahrzeug mit maximal 11 kW. An innerorts oft angebotenen öffentlichen 22 kW-Ladestellen ist damit nur die halbe Leistung möglich, an einem Gleichstromschnelllader liegt die Ladeleistung bei bis zu 200 kW. Im Idealfall soll der der Elektro-SUV in innerhalb von 35 Minuten von 10 auf 80 Prozent Ladung kommen und in zehn Minuten Strom für 150 Kilometer Reichweite tanken können.

Erstes BMW-Modell mit vierstelligem Drehmoment

Der iX M60 "repräsentiert ein neues Verständnis von fortschrittlichem Luxus, Hochleistung und Premium-Charakteristik" und sei ein "Meilenstein" in der Geschichte der BMW M GmbH, teilt BMW mit. Mit 619 PS ist der Stromer tatsächlich ein wahrer Kraftprotz. In 3,8 Sekunden beschleunigt er mithilfe seiner beiden Motoren – verteilt auf Vorder- und Hinterachse – von 0 auf 100 km/h und ist das bislang stärkste und schnellste E-Fahrzeug bei BMW überhaupt.

Sein Drehmoment erreicht als erstes Fahrzeug im Fuhrpark der Münchner einen vierstelligen Wert: 1015 Newtonmeter (Nm). Maximal soll er es sogar auf 1100 Nm bringen. Allerdings steht dieser nur für bis zu zehn Sekunden zur Verfügung. Ansonsten bringt es der iX M60 noch auf 540 PS. Bei 250 km/h riegelt der Wagen automatisch ab und ist damit 50 km/h schneller als der BMW iX50.

Das M-Modell verfügt laut BMW über die umfangreichste jemals bei BMW eingesetzte Serienausstattung hinsichtlich der Fahrerassistenzsysteme. Unter anderem ist in der Front eine Acht-Megapixel-Kamera verbaut, mit der der iX M60 bis zu 300 Meter weit sehen kann. Insgesamt ist das Auto mit fünf Kameras, fünf Radar- und zwölf Ultraschallsensoren ausgestattet. Damit soll auch das automatisierte Fahren mit Funktionalität auf Level 3 mittelfristig möglich werden.

Optimierte Aerodynamik-Eigenschaften mit Aluminium-Spaceframe-Konzept und der Carbon Rahmen mit carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) sorgen laut BMW für ein optimiertes Gewicht. Auch die adaptive Rekuperation soll sich positiv auf die Reichweite auswirken.

Im Interieur setzt BMW auf eine Bedienung mittels Sprache und Gestik. Außerdem setzen die Münchner auf eine aktive Sitzbelüftung für den Fahrer und Beifahrer und werben mit einem "außergewöhnlich großzügigen Raumgefühl". Optisch macht sich der iX M60 vor allem durch die M-Aufschriften, etwa auf den blauen Bremssätteln, als auch den anthrazitfarbenen Dachhimmel bemerkbar.

Elektroauto aus nachhaltiger Produktion

Das Elektroauto soll zudem in Sachen Nachhaltigkeit punkten. So stammen die in der 600 Kilogramm schweren Fahrzeugbatterie verwendeten Rohstoffe Kobalt und Lithium aus kontrollierten Quellen in Australien und Marokko. Bei der Fahrzeugfertigung und der Herstellung der Batteriezellen setzt BMW nach eigenen Angaben auf 100 Prozent Öko-Strom. Auch das verbaute Aluminium soll zu 100 Prozent aus Solarstrom hergestellt werden. Zudem werde wiederverwerteter Kunststoff eingesetzt. Beim Innenraum setzen die Münchner nach eigenen Angaben auf FSC-zertifiziertes Holz und auf recycelte Fischernetze für die Bodenverkleidungen sowie die Fußmatten.

iX M60 ab Juni erhältlich

Der iX M60 wird im BMW-Werk im bayerischen Dingolfing produziert und hat seine Weltpremiere auf der Technikmesse Consumer Electronics Show Anfang Januar in Las Vegas. Die weltweite Markteinführung beginnt im Juni 2022 zum Preis von mindestens 130.200 Euro, 32.200 Euro mehr als ein BMW iX50 xDrive. Zum Vergleich: ein Porsche Taycan GTS Sport Turismo ist um knapp 2.600 Euro teurer. Ein Tesla Model X ist ab rund 111.000 Euro zu haben.

Quellen:BMW, Auto Motor Sport