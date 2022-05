Von einem Tag auf den anderen entzieht Tesla vielen Ländern die Möglichkeit, den Cybertruck zu bestellen. Nur die USA, Kanada und Mexiko haben noch die Möglichkeit, ein Exemplar zu ordern.

Wer einen Cybertruck fahren möchte, wird es in Deutschland wohl nicht können. Die Bestell- und Reservierungsmöglichkeit des Stahlmonstrums ist hierzulande nun offiziell abgeschaltet worden. Ein aufmerksamer Tesla-Fan hatte beobachtet, wie Tesla die ohnehin nur über Google erreichbare Produktseite des Cybertrucks umgebaut hat. Statt einem "Bestellen"-Button können Interessierte nur noch "Updates erhalten" auswählen und sich für den Newsletter des Autoherstellers anmelden.

Eigentlich handelt es sich dabei aber um einen konsequenten Schritt, denn Tesla-Chef Elon Musk verriet bereits, dass der gigantische Cybertruck in erster Linie für den nordamerikanischen Markt gedacht sei und es "unmöglich" sei, das Fahrzeug für den internationalen Verkauf anzupassen. Auch der TÜV stellte kurz nach der Vorstellung fest: Ohne größere Umbauten wird das nichts mit der Zulassung in Deutschland.

Tesla Cybertruck: Bislang hakt es mit der Produktion

Dennoch war es bis vor wenigen Tagen in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, möglich, einen Cybertruck zu reservieren. Für 100 Euro gab es den Eintrag in das Auftragsbuch, allerdings rückten die Lieferzeiten immer weiter in die Ferne. Seit der ersten Vorstellung 2019 zeichnet sich ab, dass die Nachfrage das Angebot lange Zeit übersteigen dürfte.

Der Produktionsstart für den Pick-up hatte sich mehrfach verschoben; zuletzt meldete Tesla im Januar, dass erst 2023 mit ersten Serienfahrzeugen gerechnet werden darf. Ursprünglich wurde Ende 2021 als Ziel genannt, es folgten mehrere Korrekturen – auch aufgrund der aktuellen Lieferkettenkrise und mangelnden Bauteilen.

Tesla-Chef Elon Musk gab bereits zu, dass neue Besteller, sofern sie noch die Möglichkeit haben, mit einer Wartezeit bis 2026 rechnen müssten. Was nun mit den Bestellungen passiert, die bereits getätigt worden sind, ist derweil unklar. Da die Anzahlung aber voll erstattungsfähig ist, sind zumindest die 100 Euro nicht verloren.

Weltweite Ungewissheit

Offiziell hält sich Tesla sehr bedeckt, was die Auslieferung der Fahrzeuge angeht. In keinem Bestellschritt auf der amerikanischen Webseite wird ein ungefähres Datum genannt, selbst in der Reservierungsvereinbarung heißt es nur: "Sie sind sich bewusst, dass Tesla die Entwicklung von Cybertruck möglicherweise noch nicht abgeschlossen oder mit der Herstellung von Cybertruck begonnen hat. Wir können nicht garantieren, wann Ihr Fahrzeug tatsächlich geliefert wird. Ihr tatsächliches Lieferdatum hängt von vielen Faktoren ab, darunter der Konfiguration Ihres Fahrzeugs und der Verfügbarkeit der Produktion."

Nach dem Umbau zahlreicher internationaler Bestellseiten lässt Tesla nur in drei Ländern die Bücher offen: außer den USA, Kanada und Mexiko kann sich niemand mehr kostenpflichtig vormerken. Es bleibt spannend, wann der erste Käufer sein Fahrzeug tatsächlich in Empfang nehmen darf.

