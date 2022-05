Ein Prototyp des BMW XM in Tarnfolie

BMW M bringt mit dem XM erstmals ein SUV mit V8-Motor und Hybridantrieb auf den Markt. Nach der Studienpräsentation im November hat er nun weitere Details bekanntgegeben. Der Kraftprotz erscheint mit 650 PS und 80 Kilometer elektrischer Reichweite.

Der BMW XM dürfte in gewisser Weise kein gewöhnliches SUV werden. Denn, wie bei der Tochterfirma M üblich, erscheint das Auto mit sportlichem Motor, bringt zugleich aber 2,7 Tonnen auf die Waage. Zudem arbeitet es nicht nur mit einem V8-Ottomotor sondern auch mit einem Hybridantrieb.

Damit ist es das erste elektrifizierte Modell der BMW-Tochter und zugleich das erste Luxus-SUV mit einer Kombination der beiden Antriebsarten. Rund 80 Kilometer soll der BMW XM laut WLTP mit dem Elektromotor zurücklegen können. "Die Elektrifizierung gibt uns neue Möglichkeiten, das unverwechselbare M Feeling faszinierend in Szene zu setzen und auf die Straße zu bringen", erklärt BMW M-Chef Franciscus van Meel in einer Pressemitteilung.

BMW XM: Kaufpreis offenbar ab unter 200.000 Euro

Insgesamt kommt der BMW XM auf 650 PS und ein Drehmoment von 800 Newtonmeter. Hinsichtlich der Leistung liegt das SUV somit beim Konkurrenten Lamborghini Urus (650 PS) und übertrifft das AMG-G-Modell (585 PS) sogar deutlich. Zur Serienausstattung gehören ein adaptives M-Fahrwerk und elektronisch geregelte Stoßdämpfer. Darüber hinaus ist das SUV mit einer Aktivlenkung ausgestattet, bei der die Hinterräder mitlenken. Und es kommt erstmals in einem BMW M-Modell eine sogenannte elektromechanische Wankstabilisierung mit 48-Volt-Technologie zum Einsatz, die auf unebener Fahrbahn für einen Ausgleich sorgen soll.

Eine Tarnfolie verhindert bislang den Blick auf die Karosserie des BMW XM. Im Innenraum zeigt sich indes bereits ein Doppelbildschirm des iX und des i4. Damit ist klar, dass die Bedienung per Touchscreen erfolgt. Viel mehr Einblicke gibt BMW noch nicht in den Prototyp, der sich im "finalen Abstimmungsprozess" befindet. Informationen etwa zu Fahrzeugmaße, Beschleunigung und Preis lassen also noch auf sich warten. Offenbar soll das SUV allerdings ab unter 200.000 Euro erhältlich sein.

Die Prämiere des BMW XM ist für kommenden Herbst geplant. Im Dezember 2022 will der Autobauer dann die Serienproduktion im US-amerikanischen BMW-Werk Spartanburg beginnen, bevor die Markteinführung im März 2023 sein soll. Das SUV ist in erster Linie für die USA und China gedacht.

IAA in München BMW stellt neues Riesen-SUV vor – Nutzer zeigen sich entsetzt 1 von 19 Zurück Weiter Zurück Weiter BMW XM Concept Zackige Linien und enorme Maße: Der BMW XM Concept ist das neue Schlachtschiff der Bayern. Mehr

Quellen: BMW, Auto Motor und Sport, Spiegel