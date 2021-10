Der Boom der E-Autos – so billig sind sie jetzt und so lange müssen Sie warten

E-Autos boomen – wegen der Prämie und wegen der hohen Spritpreise. Wieviel können Sie wirklich sparen und wie lange dauert es, bis der Wunschwagen vor der Tür steht?

Die Bundesregierung hat die Förderung für E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride bis 2025 verlängert und das kommt bei den Verbrauchern an. Auf der Plattform "Carwow", auf der Interessierte konkrete Fahrzeugangebote von Händlern bekommen, dominieren die Stromer inzwischen den Markt. 44 Prozent der Kundenanfrage zielen auf reine Elektroautos, zusammen mit den Hybrid-Plug-in-Konfigurationen erreichen die Stromer 61 Prozent. Auf der Seite von Carwow kann man ein Fahrzeug nach den eigenen Wünschen vorkonfigurieren – innerhalb kurzer Zeit erhält der Interessent konkrete Angebote – aber nicht von anonymen Anbietern irgendwo in Deutschland, sondern von konkreten Händlern aus der Region.

"Die Förderung trifft heute auf ein breites und attraktives Angebot an Fahrzeugen, was vor zwei Jahren nicht der Fall war", erklärt Philipp Sayler von Amende, CEO und Co-Founder von carwow Deutschland. So steige die Nachfrage. "Von den Top-20-Modellen, die bei uns konfiguriert und angefragt werden, sind 17 rein elektrisch."

Neben der Förderung spielen auch die hohen Spritpreise eine Rolle für das wachsende Interesse. Den Deutschen schwant, dass die Zeit des vergleichsweise billigen Sprites zu Ende geht. Dazu kommen schockierende Bilder von den Tankstellenschlangen aus Großbritannien.

Und die Ersparnis gegenüber dem Listenpreis ist durch die Förderung nach wie vor groß. Sie reicht bis zu 54 Prozent beim smart EQ fortwo.

MODEL % mittl. Ersparnis Angebote ab in € smart EQ fortwo 54 10871 Renault Twingo Electric 51 12438 Dacia Spring 45 12883 Renault Zoe 42 18310 BMW i3 42 23799 Opel Corsa-e 41 18614 Opel Mokka-e 40 21516 Renault Kangoo Z.E. 40 22144 FIAT 500 Elektro 39 17132 MINI Cooper SE 3 Türer 39 20561

Durch das System fester Prämien ist die prozentuale Ersparnis bei kleineren und billigeren Modelle naturgemäß am größten. Hinzu kommen Rabattaktionen der Hersteller, mit denen die älteren Modelle gefördert werden. Ältere Baureihen haben es dennoch schwer, zu groß sind die Unterschiede von einer Generation zur nächsten. "Bei Elektro ist der große Faktor nach wie vor die Batterie und das wirkt sich auf die Kaufentscheidung aus. Leute nehmen weniger Reichweite in Kauf, wenn der Preis stimmt. So verkaufen sich auch ältere Modelle oder Modelle mit geringerer Reichweite wie der Renault Twingo Electric, der BMW i3 und der Dacia Spring trotzdem gut, weil diese Modelle entweder mit attraktiven Angeboten oder einem recht niedrigen Einstiegspreis kommen. Hier ist die "Preisweite" entscheidend, also der reale Preis, der für die Reichweite der E-Autos gezahlt werden muss." Die beliebtesten Fahrzeuge sind auch nicht die billigsten. Hier sieht man ähnlichen Tendenzen wie bei herkömmlichen Antrieben. Die Kompaktklasse dominiert, am gefragtesten in einer SUV- oder Cross-over-Variante.

Top 10 der beliebtesten Elektro/Plug-in Hybrid-Modelle bei Carwow

1. Skoda Enyaq iV

2. Hyundai Ioniq 5

3. VW ID.3

4. Audi Q4 e-tron

5. Renault Zoe

6. Dacia Spring

7. VW ID.4

8. FIAT 500 Elektro

9. Opel Corsa-e

10. Mercedes-Benz EQA

Lange Zeit wurde der Markt auch von den langen Lieferzeiten der E-Fahrzeuge bestimmt (Lesen Sie dazu: "Die Lieferzeiten der E-Autos schrecken Käufer ab – nicht der Preis und nicht die Reichweite"). Mit dem Einsetzen der massiven Förderung durch den Bund explodierte die Nachfrage, doch es konnten zeitweise nicht genügend Fahrzeuge geliefert werden. Das sieht heute anders aus. "Bei den Lieferzeiten hat die Lage sich extrem entspannt", so Philipp Sayler von Amende.

"Bei den Lieferzeiten hat sich die Lage extrem entspannt", so Philipp Sayler von Amende. "Es ist ein gemischtes Bild. Es gibt Autos wie einTesla Model 3 oder einen Polestar 2, die kriegen sie relativ zügig. In etwa zwei drei Monaten. Diese Hersteller haben auch viele Fahrzeuge noch im Bestand, die können sie auch sofort haben." Hinzu kommt, dass durch die Chip-Krise sich auch die Lieferzeiten von Benzinern und Dieseln verlängert haben. Inzwischen muss man auf einen Verbrenner länger warten als auf ein Elektrofahrzeug. "In der Chip-Krise haben die Hersteller die E-Fahrzeuge priorisiert. Die Chips, die geliefert wurden, wurden ihnen zugeteilt. Und diese Priorisierung wird auch so bleiben." Dennoch können sich auch die E-Fahrzeuge diesem Engpass bei elektronischen Bauteilen nicht entziehen, die Lieferzeiten gehen in der Tendenz wieder nach oben.

