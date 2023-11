von Christian Hensen Ein Rennrad muss leicht sein – als E-Bike ist das aufgrund der zusätzlichen Technik an Bord nicht immer gegeben. Lotus bringt mit dem Type 136 einen echten Ausnahmefall auf den Markt – doch das hat seinen Preis.

9,8 Kilogramm sind sogar für ein herkömmliches Erwachsenen-Fahrrad eine Besonderheit. Bei elektrischen Fahrrädern ist ein derart niedriges Gewicht noch immer die Ausnahme. Der Sportwagenhersteller Lotus sorgt daher mit dem nun angekündigten E-Bike Type 136 für Aufsehen. Das Pedelec der Briten ist vollständig aus Kohlefaser gefertigt. Die Getriebeeinheit wiegt nur 1,2 Kilogramm, der Motor bringt gerade einmal 300 Gramm auf die Waage. Die futuristische Ausstattung hat allerdings ihren Preis: Für die "First Edition" des Type 136 werden 25.000 Euro fällig, eine massentauglichere Version, die ab Frühjahr 2024 erhältlich sein soll, kommt ab 17.950 Euro in den Handel.

Zwei Modelle geplant

Die schwarzgoldene First Edition soll 136 Mal gebaut werden und ist mit einem Campagnolo Super Record Wireless Schaltsystem sowie einem Bora-Ultra-WTO-60-Laufradsatz von Campagnolo ausgestattet. Der Einzelwert dieser Komponenten liegt zusammengerechnet bereits bei rund 6500 Euro. Die Akkukapazität gibt Lotus mit 193 Wattstunden an, was für rund drei Stunden Motorunterstützung ausreichen soll. Da es sich bei dem Type 136 offenbar um ein Pedelec handelt, ist die maximale Geschwindigkeit bei Motorunterstützung auf öffentlichen Straßen auf 25 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Um den Preis des Type 136 später etwas zu senken, erscheint das E-Bike zu einem späteren Zeitpunkt mit einem anderen Laufradsatz von DT Swiss und Schaltsystemen von Sram, entweder das Modell Red oder Force. Motor und Akku bleiben unverändert.

Das Type 136 ist eine Hommage an die frühere Radsportgeschichte des Unternehmens in den 90er Jahren. Alles begann 1992 mit dem Type 108 Rennrad, mit dem der ehemalige Radrennfahrer Chris Boardman 1992 eine Goldene Medaille bei den Olympischen Spielen gewann.

Nicht das leichteste E-Bike auf dem Markt

Einen Rekord für das leichteste E-Bike kann sich Lotus mit dem Type 136 übrigens nicht sichern: Eine Einzelanfertigung von Professor Marc Siebert soll laut "Handelsblatt" nur acht Kilogramm wiegen. Noch leichter ist ein elektrisches Rennrad von Dennis Freiburg von der TU Dortmund, der das Gewicht auf 6,872 Kilogramm reduzieren konnte – und damit sogar im Guiness Buch der Rekorde steht.

Abseits von Einzelprojekten macht dem Lotus Type 136 vor allem das Domestique des monegassischen Herstellers HPS Konkurrenz: Laut Hersteller bringt das E-Rennrad nur 8,5 Kilogramm auf die Waage und ist damit wohl eines der leichtesten Serien-E-Bikes der Welt. Der Preis liegt derzeit bei 14.400 Euro.

