Wie wird das Elektroauto den Markt verändern? Autodesigner Lutz Fügener spricht im stern-Interview über die Autos der Zukunft, gutes Design und den Trend weg von SUVs.

Mit dem Zeitalter der Elektromobilität muss die Autoindustrie ihr Konzept umfangreich überarbeiten. Sie steht vor großen Hürden und Ungewissheit über die Zukunft. Klar ist schließlich, Elektroautos sind beschlossene Sache. Und damit zeichnen sich bereits neue Trends ab.

Was zeichnet ein gutes Design aus? Wie wird das Cockpit der Zukunft aussehen? Welchen Einfluss haben Elektroautos auf die Entwicklung von Autos und welche Funktionen wird das autonome Fahren haben?

Professor Lutz Fügener ist Autodesigner und Leiter des Studiengangs Design and Mobility an der Hochschule Hof, University of Applied Sciences in Bayern, Dozent für Ingenieurswissenschaften im Bereich Automobilität an der RWTH Aachen und Mitgründer der Designagentur StudioFT in Berlin. Er gibt Antworten auf diese und weitere Fragen. Hier ein Auszug des Interviews:

Herr Fügener, wie werden sich die Autos in Zukunft verändern?

Vorhersagen zu machen, ist ein Wagnis. Es wird in ganz verschiedene Richtungen entwickelt – vom riesigen Pickup bis zum Kleinstfahrzeug. Genau das ist das, was in Zukunft auch noch passieren wird. Allerdings gibt es ein paar interessante Entwicklungsrichtungen. Wir stehen noch mitten in der Ära des SUV. Auf der intellektuellen Ebene wird über Klimaveränderungen und die Zukunftsfähigkeit der Mobilität gesprochen. Das scheint nicht zusammen zu passen. Es gibt schon die ersten Fahrzeuge, die eine Richtung vorgeben.

Mein Eindruck ist, Autos werden zunehmend auch zu multimedialen Computersystemen.

Das eine ist, dass das Auto mithilfe von Computertechnik beim Fahren unterstützt wird. Das Multimediale ist aber etwas anderes. Nicht nur der Medienkonsum für die Passagiere im Auto ist ein Thema, sondern auch nicht so leicht zu befriedigende Bedürfnisse, wie der Toilettengang und das Duschen. Das ist eigentlich ein großer Bedarf von Autofahrern und Autofahrerinnen – vor allem auf den Mittel- und Langstrecken.

Prägen Elektroautos ganz maßgeblich das zukünftige Fahrzeugdesign?

Ja, definitiv. Der Innenraum eines Elektroautos lässt sich hinsichtlich der Verteilung der Volumen anders gestalten als ein Verbrennungsmotor-Auto. Beim Elektroauto kann man sogar die Akkus und die Motoren im Fahrzeug verteilen. Und das wird die Autos verändern.

