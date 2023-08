Escalade IQ: Cadillac bringt elektrisches Luxus-SUV mit riesigem Innenraum

Der Escalade gehört zum amerikanischen Straßenbild wie der Golf zum deutschen. Das gigantische SUV, das seit mehr als 20 Jahren auf den US-Highways unterwegs ist, wurde mit den Jahren immer bulliger und größer. Und schon bald ändert sich der Wagen radikal. Denn der IQ ist das erste Modell der Baureihe, das vollständig auf einen Verbrenner verzichtet und voll auf Elektro setzt.

An Leistung wird es dem Fahrzeug aber nicht mangeln, denn der Escalade IQ verfügt über einen serienmäßigen Allradantrieb mit 690 PS und einem Drehmoment von 834 Newtonmetern. Auf Knopfdruck lässt sich das sogar noch erhöhen. Maximal stehen 760 PS und 1064 Newtonmeter zur Verfügung. Das soll, obwohl der Escalade sicherlich kein Leichtgewicht ist, den Wagen in fünf Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen.

700 Kilometer, 7 Sitze, ab 130.000 US-Dollar

Für die bequeme Fahrt soll es zudem eine Vierradlenkung mit Diagonalfahrfunktion, eine Luftfederung und magnetische Dämpfer geben, die Insassen auch bei rauer Straße von Unebenheiten "isolieren" sollen.

Die Reichweite gibt Cadillac mit über 700 Kilometern an, die Batterie fasst 200 Kilowattstunden. An einer Schnellladesäule soll der Escalade IQ bis zu 160 Kilometer in 10 Minuten nachtanken können.

Insgesamt stehen im Fahrzeug sieben Sitze zur Verfügung, wobei sich die hinteren beiden Sitzreihen vollständig umklappen lassen. Das sorgt für eine Gepäckvolumen von maximal 3374 Litern. Der Frunk - vorderer Kofferraum - bietet nochmals 345 Liter.

Die Anhängelast gibt Cadillac mit 3,6 Tonnen an, was zum Beispiel den Transport von größeren Pferdeanhängern problemlos ermöglicht.

Cadillac will den Escalade IQ im Sommer 2024 in der GM-Fabrik Detroit-Hamtramck bauen, preislich soll der Wagen bei 130.000 US-Dollar beginnen. Ob Cadillac den IQ nach Deutschland bringen will, ließ das Unternehmen zunächst offen.

