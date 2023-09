von Christian Hensen Großstädte sind voll. Wer mit dem Auto durch die City möchte, braucht viel Geduld und ein gutes Nervenkostüm. Schneller geht es mit kleinen Elektrorollern – und Honda packt einen solchen künftig in einen Koffer.

Was Design angeht, ist Honda ein mutiger Konzern. Besonders bei Elektrofahrzeugen scheint man den Kreativen recht freie Hand zu lassen, was der Honda E beweist. Warum auch nicht? Die frischen Entwürfe kommen an und stechen aus der Masse hervor. Gleiches gilt auch für den neuesten Wurf der Japaner: den Motocompacto.

Bei diesem Elektroroller handelt es sich um den geistigen Erben des Motocompo, ein durchaus wildes Gefährt der Achzigerjahre. Damals trieb ein 50-Kubik-Zweitakter die Kiste an, heute ist es ein Elektromotor.

Ein E-Bike im kompakten Koffer

Der Motocompacto ist gedacht als Fahrzeug für die sogenannte letzte Meile, also beispielsweise den Weg von der Bahn zum Büro. Die Reichweite beträgt daher vergleichsweise niedrige 19 Kilometer und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 24 Kilometern pro Stunde. Zugelassen ist das Gefährt für Personen mit einem Gewicht bis 120 Kilogramm. Der Soziusbetrieb ist nicht vorgesehen. Sobald der Akku leer ist, braucht es 3,5 Stunden an der Steckdose, bis die Fahrt weitergehen kann.

Denn auch wenn der Motocompacto aussieht, als wäre er prädestiniert für eine große, flache Batterie, bleibt eigentlich nicht viel Platz. Sattel, Lenker, Hinterrad und die Fußstützen lassen sich in dem Gehäuse versenken, sodass für den Transport tatsächlich nur ein Koffer in den Maßen 74,2 x 53,6 x 9,4 cm übrig bleibt.

Zum Tragen des 19-Kilo-Koffers steht ein Griff bereit, das Format lässt sich laut Honda problemlos in den Kofferraum legen. Muss man den Koffer händisch schleppen, helfen die teils herausstehenden Reifen. Eine besonders luxuriöse Reise sollte man auf dem Motocompacto nicht erwarten, denn die Sitzhöhe beträgt lediglich 62 Zentimeter und der Lenker scheint recht schmal zu sein.

Verkauf zunächst nur in den USA

Der Koffer bringt überdies eine eigene App mit, auf der man Informationen zur Fahrt und Angaben über den Ladezustand sehen kann. Farblich wird es wohl bei der weißen Verkleidung bleiben – denn schon jetzt ermutigt Honda Interessierte, die große Freifläche mit kreativen Stickern zu dekorieren.

Mit dem Motocompacto platziert sich Honda im Bereich der günstigen E-Fahrzeuge, mit denen man bequem kleinere Strecken zurücklegen kann. Zunächst plant das Unternehmen die Veröffentlichung ab November vorerst nur in den USA, der Preis liegt bei günstigen 995 US-Dollar.

