Wer ein Elektroauto besitzt, braucht viel Strom. Der deutsche Autozulieferer Bosch hat auf der IAA nun ein Ladekabel vorgestellt, welches erstmals gleichermaßen an mobilen Ladesäulen und an der häuslichen Steckdose einsetzbar ist.

Ein kleines Gadget wird zu einem der Highlights der diesjährigen Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA). Der weltgrößte Autozulieferer Bosch stellte vor einigen Tagen sein neues Flexible Smart Charging Cable vor. Das in schwarz gehaltene Kabel wiegt lediglich drei Kilo und ist damit fast halb so leicht wie herkömmliche Elektroauto-Ladekabel. Viel größere Einsparungen machen sich allerdings in einem weiteren Detail bemerkbar. Dank eines Adapters spart man sich die Mitnahme von zwei Kabeln gleich komplett. Ein großer Schritt, denn so lassen sich Elektroautos in Zukunft an Wallboxen, Ladesäulen und Haushaltssteckdosen aufladen.

Bosch: Neues Ladekabel ermöglicht Temperaturkontrolle

Durch den Adapter des Flexible Smart Charging Cable entfällt die In-Kabel-Kontrollbox, welche bis zuletzt für das Laden an einer gewöhnlichen 230-Volt-Steckdose benötigt wurde. Bosch präsentiert stattdessen einen Typ-2-Stecker, der zwei zentrale Komponenten zum Steuern und Überwachen der Ladeleistung umfasst. In dem Stecker sind Temperaturkontrolle und Fehlerstromschutzschalter integriert, damit es beim regulären Laden zu keiner Überlastung kommt. Das Mode-2- und Mode-3-Laden des dreiphasigen Kabels wird durch bis zu 22 Kilowatt Wechselstrom ermöglicht. Die integrierte Technik garantiert einen sicheren und schnellen Ladevorgang.

Es scheint, als würde Bosch nicht nur das Aufladen von Elektroautos in Windeseile gelingen: Von der ersten Planung bis zur Marktreife benötigten die Entwickler leidglich 18 Monate. Mitte 2022 will das Unternehmen dann bereits beginnen, sein Ladekabel an Autobauer und Endkund:innen auszuliefern. "Mit dem universellen Ladekabel macht Bosch die Elektromobilität noch kundenfreundlicher", meint der Vorsitzende von Bosch-Geschäftsbereichs Powertrain Solutions, Dr. Uwe Gackstatter. "Unser Ziel ist es, das neue Kabel zur Standardausrüstung von Elektrofahrzeugen zu machen." Der Preis des Flexible Smart Charging Cable ist bisher nicht bekannt.

Quelle: Bosch, Efahrer.com